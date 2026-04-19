Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

Константин Пономарев
19 апреля 2026, 12:45
Из некрополя Саккары пропал древний рельеф визиря Кхентики. Артефакт считался редчайшим и представлял особую историческую ценность.
Воры украли древний египетский артефакт,
Воры украли древний египетский артефакт, / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, facebook.com/africanews.channel

  • Кто мог стоять за дерзкой кражей из гробницы
  • Почему исчезнувший рельеф считался бесценным
  • Чем опасно древнее проклятие мастабы

В одном из древнейших некрополей Египта произошла загадочная кража, которая уже вызвала тревогу среди археологов. Из "вечного дома" высокопоставленного визиря исчез уникальный артефакт, которому тысячи лет.

Инцидент произошел в Саккаре, огромном некрополе, где находятся памятники эпохи Древнего царства, включая знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Что именно исчезло из гробницы

В 2025 году из "вечного дома" визиря Кхентики пропал редкий известняковый барельеф, датируемый временем правления фараона Тети. По оценкам специалистов, артефакт относится к периоду примерно между 2700 и 2200 годами до нашей эры.

Этот рельеф примерно 40 на 60 сантиметров считался уникальным. Именно он является одним из двух известных изображений смены времен года в древнеегипетском искусстве. На нем Кхентика изображен за мольбертом, где он символически изображает три сезона, связанные с разливами Нила - Ахет, Перет и Шему (наводнение, посев и сбор урожая).

Многие ученые считают, что это произведение искусства было частью декора гробницы и символизировало космический порядок и вечное обновление жизни.

Почему находка была настолько ценной

Особенность рельефа заключалась не только в его редкости, но и в деталях композиции. В отличие от аналогичных изображений, времена года здесь показаны без привычных иероглифических обозначений.

Также сцена включала слуг визиря, среди которых был его сын, приносящий письменные принадлежности. Эти детали позволяли лучше понять повседневную жизнь и символику Древнего Египта.

Реакция властей и расследование

Министерство древностей Египта подтвердило факт исчезновения и заявило, что дело передано в прокуратуру. Власти подчеркнули, что предпринимаются все меры для защиты культурного наследия страны.

Гробница находилась внутри некрополя Саккара
Гробница находилась внутри некрополя Саккара / Фото: AFP

Кража произошла всего через несколько недель после другого инцидента, исчезновения древнего браслета из музея в Каире, что усилило обеспокоенность экспертов.

Тайна древнего проклятия

Интересно, что мастаба Кхентики считается одной из немногих гробниц в Египте, где сохранилась надпись с проклятием, направленным против грабителей. Перевод, выполненный в 1950-х годах британским египтологом Гарри Джеймсом, содержал предупреждение, что каждый, кто нарушит покой гробницы, будет наказан высшими силами. На протяжении многих лет она оставалась запечатанной.

Сейчас, пока следователи пытаются установить, кто и каким образом проник внутрь, среди местных жителей уже ходят разговоры о том, что древнее проклятие могло сбыться.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Египет пирамиды археологи ограбление интересные новости
Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Реклама

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

