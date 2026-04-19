Из некрополя Саккары пропал древний рельеф визиря Кхентики. Артефакт считался редчайшим и представлял особую историческую ценность.

Кто мог стоять за дерзкой кражей из гробницы

Почему исчезнувший рельеф считался бесценным

Чем опасно древнее проклятие мастабы

В одном из древнейших некрополей Египта произошла загадочная кража, которая уже вызвала тревогу среди археологов. Из "вечного дома" высокопоставленного визиря исчез уникальный артефакт, которому тысячи лет.

Инцидент произошел в Саккаре, огромном некрополе, где находятся памятники эпохи Древнего царства, включая знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Что именно исчезло из гробницы

В 2025 году из "вечного дома" визиря Кхентики пропал редкий известняковый барельеф, датируемый временем правления фараона Тети. По оценкам специалистов, артефакт относится к периоду примерно между 2700 и 2200 годами до нашей эры.

Этот рельеф примерно 40 на 60 сантиметров считался уникальным. Именно он является одним из двух известных изображений смены времен года в древнеегипетском искусстве. На нем Кхентика изображен за мольбертом, где он символически изображает три сезона, связанные с разливами Нила - Ахет, Перет и Шему (наводнение, посев и сбор урожая).

Многие ученые считают, что это произведение искусства было частью декора гробницы и символизировало космический порядок и вечное обновление жизни.

Почему находка была настолько ценной

Особенность рельефа заключалась не только в его редкости, но и в деталях композиции. В отличие от аналогичных изображений, времена года здесь показаны без привычных иероглифических обозначений.

Также сцена включала слуг визиря, среди которых был его сын, приносящий письменные принадлежности. Эти детали позволяли лучше понять повседневную жизнь и символику Древнего Египта.

Реакция властей и расследование

Министерство древностей Египта подтвердило факт исчезновения и заявило, что дело передано в прокуратуру. Власти подчеркнули, что предпринимаются все меры для защиты культурного наследия страны.

Гробница находилась внутри некрополя Саккара / Фото: AFP

Кража произошла всего через несколько недель после другого инцидента, исчезновения древнего браслета из музея в Каире, что усилило обеспокоенность экспертов.

Тайна древнего проклятия

Интересно, что мастаба Кхентики считается одной из немногих гробниц в Египте, где сохранилась надпись с проклятием, направленным против грабителей. Перевод, выполненный в 1950-х годах британским египтологом Гарри Джеймсом, содержал предупреждение, что каждый, кто нарушит покой гробницы, будет наказан высшими силами. На протяжении многих лет она оставалась запечатанной.

Сейчас, пока следователи пытаются установить, кто и каким образом проник внутрь, среди местных жителей уже ходят разговоры о том, что древнее проклятие могло сбыться.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

