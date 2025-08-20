Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

Воры притворялись посредниками покупателя и даже наняли эксперта, чтобы убедить ювелира в серьезности сделки.

https://glavred.info/life/syuzhet-dlya-blokbastera-v-dubae-sorvali-krazhu-redchayshego-rozovogo-brillianta-10691180.html Ссылка скопирована

В Дубае банда украла розовый бриллиант за $25 млн / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Банда разрабатывала операцию больше года

Воры изображали из себя состоятельных дилеров

Полиция поймала бандитов почти сразу после кражи

В Дубае банда больше года готовилась к похищению уникального розового бриллианта. Но хитрая кража закончилась провалом - полиция схватила воров через несколько часов после преступления.

Как пишет CNN, преступная банда готовилась к ограблению более года. Воры отследили прибытие бриллианта в Дубай из Европы и разработали дерзкий и сложный план.

видео дня

Чтобы осуществить задуманное, воры изображали из себя состоятельных дилеров: арендовали роскошные автомобили и проводили встречи в элитных отелях. Для проверки подлинности драгоценного камня они наняли эксперта по бриллиантам.

Продавца заманили в виллу под предлогом знакомства с "покупателем", но как только ювелир вынес бриллиант — воры схватили камень и скрылись.

Полиция задержала троих подозреваемых. Бриллиант вернулся к торговцу раньше, чем его удалось вывезти из ОАЭ контрабандой.

Розовый бриллиант - в чем его исключительность

Как рассказали в полиции, бриллиант имеет вес в 21,25 карата и уникальный уровень чистоты и "может похвастаться исключительной четкостью, симметрией и полировкой".

Роскошный камень оценили в 25 миллионов долларов.

В чем уникальность розового бриллианта / edition.cnn.com

Стоит отметить, что в последние годы Дубай стал мировым центром торговли бриллиантами. Этому способствуют низкие налоговые требования и удобное расположение Объединенный Арабских Эмиратов между африканскими странами-производителями и основными рынками сбыта драгоценных камней, такими как Индия.

Как писал Главред, эксперт по безопасности выделил восемь конкретных меток, на которые владельцам квартир и домов следует обращать внимание. Именно эти отметки часто используются преступниками для маркировки домов, на которые они планируют напасть.

Также мы писали о том, как защитить дом от воров.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред