Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

Анна Ярославская
20 августа 2025, 11:11
127
Воры притворялись посредниками покупателя и даже наняли эксперта, чтобы убедить ювелира в серьезности сделки.
Дубай, бриллиант
В Дубае банда украла розовый бриллиант за $25 млн / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Банда разрабатывала операцию больше года
  • Воры изображали из себя состоятельных дилеров
  • Полиция поймала бандитов почти сразу после кражи

В Дубае банда больше года готовилась к похищению уникального розового бриллианта. Но хитрая кража закончилась провалом - полиция схватила воров через несколько часов после преступления.

Как пишет CNN, преступная банда готовилась к ограблению более года. Воры отследили прибытие бриллианта в Дубай из Европы и разработали дерзкий и сложный план.

видео дня

Чтобы осуществить задуманное, воры изображали из себя состоятельных дилеров: арендовали роскошные автомобили и проводили встречи в элитных отелях. Для проверки подлинности драгоценного камня они наняли эксперта по бриллиантам.

Продавца заманили в виллу под предлогом знакомства с "покупателем", но как только ювелир вынес бриллиант — воры схватили камень и скрылись.

Полиция задержала троих подозреваемых. Бриллиант вернулся к торговцу раньше, чем его удалось вывезти из ОАЭ контрабандой.

Розовый бриллиант - в чем его исключительность

Как рассказали в полиции, бриллиант имеет вес в 21,25 карата и уникальный уровень чистоты и "может похвастаться исключительной четкостью, симметрией и полировкой".

Роскошный камень оценили в 25 миллионов долларов.

В чем уникальность розового бриллианта
В чем уникальность розового бриллианта / edition.cnn.com

Стоит отметить, что в последние годы Дубай стал мировым центром торговли бриллиантами. Этому способствуют низкие налоговые требования и удобное расположение Объединенный Арабских Эмиратов между африканскими странами-производителями и основными рынками сбыта драгоценных камней, такими как Индия.

Как писал Главред, эксперт по безопасности выделил восемь конкретных меток, на которые владельцам квартир и домов следует обращать внимание. Именно эти отметки часто используются преступниками для маркировки домов, на которые они планируют напасть.

Также мы писали о том, как защитить дом от воров.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бриллианты Дубаи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

12:01Война
Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФ

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФ

11:27Война
Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

11:03Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Последние новости

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

11:27

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:14

Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

11:11

Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

11:08

Вопрос не в красоте: чем особенны зеленые колпачки на шинах в авто

11:03

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

Реклама
10:37

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

10:13

США прикроют Украину с воздуха: Трамп заинтриговал заявлением

10:12

"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

10:10

РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

09:55

Не только захват территорий: ISW раскрыли истинную цель Кремля в Украине

09:18

После украинской атаки: нефтепровод "Дружба" возобновил работу, детали

09:06

Уступки с первых минут: Уиткофф раскрыл новые детали встречи Трампа и Путина

08:40

"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

08:30

Вспоминали бы 20 лет: Трамп сделал интересное заявление об отказе от Крыма

08:10

План Трампа по завершению войны: что ждет Украинумнение

07:41

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшиеФото

Реклама
06:48

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

06:10

Встреча Зеленского и Трампа: чего ожидать дальше?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

05:20

Женщина "заміжня" или "одружена" - как правильно: учитель расставила все точки над "і"Видео

04:45

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

04:16

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивитВидео

03:30

Феноменальное открытие: ученые научили искусственный интеллект читать мысли

03:00

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

02:30

Путину не хватит людей для захвата Украины: эксперт раскрыл новую стратегию КремляВидео

02:12

Неожиданный враг лакокрасочного покрытия: какие действия портят кузов во время мойки

01:45

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

01:30

Не только огромный "брюлик": Роналду приготовил для невесты приданное на четверть млн долларов

01:20

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

00:27

Простой трюк для хорошего урожая: садовод раскрыл главного врага виноградаВидео

00:15

Трамп после встречи с Зеленским пытался "сломать" позицию Орбана - Bloomberg

00:12

Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

19 августа, вторник
23:46

Жуткая причина смерти: российская актриса погибла при странных обстоятельствах

23:17

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

23:16

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

23:10

Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдалВидео

Реклама
22:17

Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять