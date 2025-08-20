Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

Кратко:
- Банда разрабатывала операцию больше года
- Воры изображали из себя состоятельных дилеров
- Полиция поймала бандитов почти сразу после кражи
В Дубае банда больше года готовилась к похищению уникального розового бриллианта. Но хитрая кража закончилась провалом - полиция схватила воров через несколько часов после преступления.
Как пишет CNN, преступная банда готовилась к ограблению более года. Воры отследили прибытие бриллианта в Дубай из Европы и разработали дерзкий и сложный план.
Чтобы осуществить задуманное, воры изображали из себя состоятельных дилеров: арендовали роскошные автомобили и проводили встречи в элитных отелях. Для проверки подлинности драгоценного камня они наняли эксперта по бриллиантам.
Продавца заманили в виллу под предлогом знакомства с "покупателем", но как только ювелир вынес бриллиант — воры схватили камень и скрылись.
Полиция задержала троих подозреваемых. Бриллиант вернулся к торговцу раньше, чем его удалось вывезти из ОАЭ контрабандой.
Розовый бриллиант - в чем его исключительность
Как рассказали в полиции, бриллиант имеет вес в 21,25 карата и уникальный уровень чистоты и "может похвастаться исключительной четкостью, симметрией и полировкой".
Роскошный камень оценили в 25 миллионов долларов.
Стоит отметить, что в последние годы Дубай стал мировым центром торговли бриллиантами. Этому способствуют низкие налоговые требования и удобное расположение Объединенный Арабских Эмиратов между африканскими странами-производителями и основными рынками сбыта драгоценных камней, такими как Индия.
Как писал Главред, эксперт по безопасности выделил восемь конкретных меток, на которые владельцам квартир и домов следует обращать внимание. Именно эти отметки часто используются преступниками для маркировки домов, на которые они планируют напасть.
Также мы писали о том, как защитить дом от воров.
