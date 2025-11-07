"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

Украинцы смешно пошутили по поводу внешности предательницы Лорак.

Ани Лорак удивила внешностью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

Что пишут комментаторы про Лорак

На кого она похожа

В сети опубликовали фото украинской запроданки и певицы Ани Лорак, которая продолжает развлекать россиян своим слабеющим пением.

Соответствующим фото поделилась популярная развлекательная страница в Instagram, которая долгие годы публикует мемы "Баба і Кіт". В частности, паблик поделился изображением Лорак, которая, вероятно, перенесла не одну пластическую операцию и теперь вовсе не похожа сама на себя.

А когда ее снимают с близкого расстояния, люди в буквальном смысле пугаются.

Паблик также показал, как на фото запроданки реагируют люди. Один из комментариев оказался особенно искрометным.

Украинцы высмеяли предательницу Лорак / Фото Instagram/_baba_i_kit_

Отметим, как сообщал Главред, накануне Лорак показала свежее фото дочери Софии, которую она родила от гражданина Турции - Мурата Налчаджиоглу.

Ранее Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

