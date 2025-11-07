Ани Лорак пообщалась с журналистами.

Ани Лорак - отношения с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак дала интервью

Что она рассказала о дочери

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но выбрала сторону страны-террориста РФ, рассказала о дочери Софии от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, предательница призналась, что София иногда одевает ее наряды.

"Не все. Раньше ей что-то нравилось, но сейчас София уже взрослеет. Ей нравится силуэтные платья. Она хочет выглядеть женственной, сексуальной. Но я этому даже рада, поскольку раньше она предпочитала стиль оверсайз. И я всегда говорила: "Ну надень платье. Мама хочет тебя увидеть в нем", - сказала Лорак.

Дочь Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, София Налчаджиоглу

Также певица утверждает, что она в хороших отношениях с дочерью и рассказала, как ей это удалось, хотя часто появляются новости о их разногласиях.

"Позиция родителя, который знает лучше и говорит ребенку, что ты ничего не понимаешь, мне не близка. Человек в 14-15 лет уже личность и может чему-то научить и нас с вами", - отметила запроданка.

Ани Лорак с дочерью / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

А вот об отношениях ее дочери и нового мужа Исаака Виджраку Лорак много не говорила.

"Шикарные", - кратко ответила она.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

