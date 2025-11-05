"Светлая память": предательница Ани Лорак рассказала о трагедии

Ани Лорак не промолчала о смерти ведущего.

https://glavred.info/starnews/svetlaya-pamyat-predatelnica-ani-lorak-rasskazala-o-tragedii-10712552.html Ссылка скопирована

Ани Лорак показала архивное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак показала фото Юрия Николаева

Что она написала о его смерти

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но перешла на сторону страны-террориста РФ, вышла на связь.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала фото Юрия Николаева, о смерти которого стало известно вчера, 4 октября.

видео дня

"Мои соболезнования. Светлая память, дядя Юра", - написала Лорак.

Ани Лорак о смерти Юрия Николаева / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

На коллаже, который показала певица было фото не только Юрия, но и самой артистки с программы "Утренняя звезда", где когда-то Ани принимала участие, а Николаев был ведущим.

Смерть Юрия Николаева – что известно

Вчера стало известно, что Юрия Николаева госпитализировали в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией, ему диагностировали тяжелую форму пневмонии. А уже под вечер росСМИ написали о смерти ведущего.

Юрий Николаев с другом / фото: instagram.com, Игорь Николаев

Оказалось, Николаев не хотел ехать в больницу, а плохо себя чувствовал на протяжении нескольких дней. Артисту было 76 лет, до дня рождения он не дожил чуть больше месяца.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, избранница актера Остапа Ступки – 24-летняя Маргарита Ткач – поделилась новостью о конфликте с мамой из-за романа со знаменитостью. Как оказалось, ее мама не работает и воспитывает двух детей от мужчины, с которым не живет, а с отцом Маргариты она не состояла в браке и разошлась с ним очень давно.

А также певица Мария Яремчук, которая уже долгое время ведет непубличный образ жизни, вышла на связь с поклонниками. Мария рассказала о переиздании пластинки песен ее отца – легендарного украинского певца Назария Яремчука.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред