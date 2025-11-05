Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка

Roxolana рассказала, как назвала младенца.

https://glavred.info/starnews/populyarnaya-ukrainskaya-pevica-stala-mamoy-kak-ona-nazvala-rebenka-10712477.html Ссылка скопирована

Roxolana стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Roxolana

Вы узнаете:

Певица Roxolana родила девочку

Как она назвала малышку

Украинская популярная певица Roxolana стала мамой в первый раз и поделилась радостным событием с поклонниками.

видео дня

На своей странице в соцсетях артистка рассекретила пол малыша и показала первое фото из роддома. Как стало известно, певица родила девочку, которую назвали Софией.

"Добро пожаловать, София", - написала Roxolana.

Roxolana стала мамой / фото: скрин instagram.com, Roxolana

Личная жизнь певицы Roxolana

Певица состоит в браке с одним из сыновей главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко. О беременности артистка сообщила в свой день рождения, опубликовав фото с округлившимся животиком. Также Roxolana признавалась, что она страдала от сильного токсикоза в первые месяцы беременности.

Певица Roxolana / фото: instagram.com, Roxolana

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская в январе 2026 года планирует с детьми и мужем Валентином отправиться за границу отдыхать. Сначала они поедут в Варшаву, а затем уже дальше. Кстати, Наталья уточнила, что за время полномасштабной войны в Украине еще не покидала родную страну.

А также российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, провела сольный концерт в Москве. Артистка удивила своим откровенным видом в шортах, ведь обычно она выступает в брючных костюмах.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Roxolana Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) - украинская певица. Принимала участие в 9 сезоне шоу "Голос країни" (прошла до нокаутов). Участница Национального отбора на Евровидение-2022 (заняла 4-е место).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред