Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка

Украинская популярная певица Roxolana стала мамой в первый раз и поделилась радостным событием с поклонниками.
На своей странице в соцсетях артистка рассекретила пол малыша и показала первое фото из роддома. Как стало известно, певица родила девочку, которую назвали Софией.
"Добро пожаловать, София", - написала Roxolana.
Личная жизнь певицы Roxolana
Певица состоит в браке с одним из сыновей главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко. О беременности артистка сообщила в свой день рождения, опубликовав фото с округлившимся животиком. Также Roxolana признавалась, что она страдала от сильного токсикоза в первые месяцы беременности.
О персоне: Roxolana
Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) - украинская певица. Принимала участие в 9 сезоне шоу "Голос країни" (прошла до нокаутов). Участница Национального отбора на Евровидение-2022 (заняла 4-е место).
