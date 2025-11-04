"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

Татьяна Овсиенко показала свои ноги в мини.

Татьяна Овсиенко удивила фанатов / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Татьяна Овсиенко

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, провела сольный концерт в Москве.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, артистка удивила своим откровенным видом в шортах, ведь обычно она выступает в брючных костюмах

"Татьяна шесть лет не надевала мини, все время выступала в брюках и скрывала свои красивые ножки. Все эти шесть лет мы много раз ее просили не прятать красоту. Наконец-то она нас услышала. Какая она сегодня роскошная была: глаз не оторвать!", — сказали фанаты предательницы.

Татьяна Овсиенко на сольном концерте / фото: росСМИ

Кстати, ранее Овсиенко рассказывала, что не может ходить на каблуках из-за травмы, но, похоже, она сделала исключение.

"Я очень хочу вернуться на каблуки. Я их за собой таскаю. Ребята из моего коллектива не дадут соврать, что я все время беру их с собой. Но как только становлюсь на каблуки, начинает появляться страх", - говорила певица.

Татьяна Овсиенко похудела / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

О персоне: Татьяна Овсиенко Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

