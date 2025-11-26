"Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта

Мария Панчишин сообщила, что состояние Олега Турко стремительно ухудшалось.

Лесик Турко умер - детали смерти музыканта / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

Лесик Турко умер 22 ноября

Подруга артиста рассказала, какими были его последние дни

В ночь на 22 ноября умер Олег Лесик Турко - украинский музыкант, сооснователь и экс-участник группы Dzidzio. В мае 2024 года он перенес операцию на сердце, а в декабре у него случилась остановка. Позже близкие сообщили, что у Лесика стеноз аортального клапана.

Причины смерти Турко до сих пор не разглашаются, однако близкая подруга артиста, журналистка Мария Панчишин, раскрыла детали его последних дней. 19 ноября Лесика забрали в больницу с сильными болями в животе и высоким давлением. Обезболивающие препараты ему не помогли, и музыкант сильно мучился.

"У Лесика резко поднялось давление и началась острая боль в животе. Мы сразу вызвали скорую, и его доставили в больницу. Облегчения не было — он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не действуют. Ему было так больно, что он постоянно вертелся на кровати и не мог нормально говорить. Мы настаивали на переводе в большую больницу, но нам ответили, что показаний для этого нет. А дальше его состояние стало ухудшаться буквально с каждым часом. Лесик попал в больницу в среду вечером, а в ночь на субботу его не стало...", - поделилась воспоминаниями Панчишин.

Мария Панчишин о смерти Лесика / фото: facebook.com/miyuxa

О персоне: Лесик Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

