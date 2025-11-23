Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкант

Кратко:
- 23 ноября состоялись прощание и похороны Олега Турко
- Наталка Карпа показала кадры с церемонии
22 ноября стало известно о смерти украинского музыканта, сооснователя и экс-участника группы Dzidzio Олега Лесика Турко. Ему было 58 лет.
23 ноября в Церкве святых апостолов Петра и Павла в Новояворовске, родном городе артиста, состоялась панихида. Похоронили Турко в поселке Ивано-Франково.
Украинская певица и близкая подруга Лесика Наталка Карпа в социальных сетях показала, как провожали музыканта в последний путь. У церкви те, кто пришел с ним проститься, подарили Олегу Турко его последние овации.
"Провели нашего Лесика в последний путь... Легких тебе облачков, Олежик... Помолитесь сегодня за его душу, кто его знал и любил... Светлая память", - написала Карпа.
О персоне: Лесик
Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.
