На счету Шиловского более 150 работ в кино и сериалах.

Скончался популярный российский режиссер / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского. Кинодеятелю было 87 лет.

Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, на счету Шиловского более 150 работ в кино и сериалах. Самые известные — "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Дело чести", "Естественный отбор", "Трюкачи", "Сыщики" и многие другие.

Умер российский актер / Фото Стархит

Что касается причины смерти, то оказалось, что весной после прохождения обследования, у Всеволода Шиловского наши рак. Об этом знали только близкие, режиссер театра и кино старался не распространяться о недуге и до последнего продолжал работать. "Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", — сообщил инсайдер.

