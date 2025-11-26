В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

Кратко:
- От чего умер Всеволод Шиловский
- Какую информацию раскрыли инсайдеры
В террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского. Кинодеятелю было 87 лет.
Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, на счету Шиловского более 150 работ в кино и сериалах. Самые известные — "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Дело чести", "Естественный отбор", "Трюкачи", "Сыщики" и многие другие.
Что касается причины смерти, то оказалось, что весной после прохождения обследования, у Всеволода Шиловского наши рак. Об этом знали только близкие, режиссер театра и кино старался не распространяться о недуге и до последнего продолжал работать. "Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", — сообщил инсайдер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее стало известно о том, что украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым.
Накануне Главред писал о том, что украинский популярный блогер и музыкальный критик Ваня Рассел заявил, что предложение певцу Melovin от украинского боевого медика Петра Злоти было сценарием.
Вас также может заинтересовать:
- Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали
- Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец
- "Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред