"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Ваня Рассел обосновал свои подозрения.

Melovin обручился с возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Украинский популярный блогер и музыкальный критик Ваня Рассел заявил, что предложение певцу Melovin от украинского боевого медика Петра Злоти было сценарием.

В интервью Славе Демину Рассел поделился, что действие похоже на постановку.

"Недавно Melovin сделал предложение военный. Я хочу верить, что это правда, но большинство говорит и показывает пальцем на факты, что это постановочная сцена – профессиональный фотограф, все подготовлено, почему-то именно это предложение было сделано на Майдане. И потом – эти фотографии и реклама его книги", – сказал Ваня.

Помолвка певца Melovin / фото: скрин instagram.com, Melovin

Также он подчеркнул, что в публикации о помолвке артист прорекламировал свои будущие концерты.

"Начинает складываться какой-то пазл, что это все – продуманная пиар-стратегия, чтобы продать билеты на его сольный концерт. Я искренне хочу верить, что это– правда. Но мы знаем, что в шоу-бизнесе мало правды, в шоу-бизнесе все продумано наперед", - добавил

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

