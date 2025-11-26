Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Элина Чигис
26 ноября 2025, 20:13
Ваня Рассел обосновал свои подозрения.
Melovin
Melovin обручился с возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Украинский популярный блогер и музыкальный критик Ваня Рассел заявил, что предложение певцу Melovin от украинского боевого медика Петра Злоти было сценарием.

В интервью Славе Демину Рассел поделился, что действие похоже на постановку.

"Недавно Melovin сделал предложение военный. Я хочу верить, что это правда, но большинство говорит и показывает пальцем на факты, что это постановочная сцена – профессиональный фотограф, все подготовлено, почему-то именно это предложение было сделано на Майдане. И потом – эти фотографии и реклама его книги", – сказал Ваня.

Помолвка певца Melovin
Помолвка певца Melovin / фото: скрин instagram.com, Melovin

Также он подчеркнул, что в публикации о помолвке артист прорекламировал свои будущие концерты.

"Начинает складываться какой-то пазл, что это все – продуманная пиар-стратегия, чтобы продать билеты на его сольный концерт. Я искренне хочу верить, что это– правда. Но мы знаем, что в шоу-бизнесе мало правды, в шоу-бизнесе все продумано наперед", - добавил

Смотрите видео интервью Вани Рассела:

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и режиссер Евгений Синельников поделился счастливой новостью – у него родилась дочь. Пока Евгений не показал лицо девочки, но он сообщил поклонникам, что его дочь зовут Мария.

А также блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии. На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

