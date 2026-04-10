Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2026, 16:31
НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 13 апреля.
Курс валют в Украине на 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 13 апреля
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 13 апреля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 13 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 13 апреля

На понедельник, 13 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,45 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 13 апреля

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,90 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 11 копеек.

Курс валют на 10 апреля / Инфографика: Главред

Курс злотого на 13 апреля

10 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,93 грн/злот. 13 апреля курс установили на уровне 11,99 грн/злот, что на 6 копеек больше.

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

