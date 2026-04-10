Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 13 апреля.

https://glavred.info/economics/evro-znachitelno-dorozhaet-novyy-kurs-valyut-na-13-aprelya-10755776.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 13 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 13 апреля

На понедельник, 13 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,45 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 13 апреля

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,90 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 11 копеек.

Курс валют на 10 апреля / Инфографика: Главред

Курс злотого на 13 апреля

10 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,93 грн/злот. 13 апреля курс установили на уровне 11,99 грн/злот, что на 6 копеек больше.

Курс валют - последние новости Украины

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред