Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2026, 19:23
НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 апреля.
курс валют
Курс валют в Украине на 14 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 14 апреля
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 14 апреля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 14 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 14 апреля

На вторник, 14 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 14 апреля

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,75 грн/евро. Таким образом, гривна укрепила свои позиции на 15 копеек.

Курс доллара и евро 13 апреля 2026
Курс валют в Украине на 13 апреля / Инфографика: Главред

Курс злотого на 14 апреля

13 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,99 грн/злот. 14 апреля курс установили на уровне 11,93 грн/злот, что на 6 копеек меньше.

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

