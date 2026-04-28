Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"

Вы узнаете:
- Что показали в трейлере "Дома Дракона"
- Когда выйдет 3 сезон "Дома Дракона"
Популярный сериал-приквел "Игры престолов" возвращается на экраны — вышел трейлер 3 сезона проекта "Дом Дракона". Главред расскажет, что ждет зрителей в новой главе эпичной истории.
"Дом Дракона" 3 сезон — трейлер
Ролик, опубликованный HBO Max, пронизывает напряженная атмосфера нарастающей борьбы за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов. Деймон Таргариен сулит Рейнире власть над вечной и неприступной империей. Пока конфликт внутри семьи Таргариенов обостряется, внимание неизменно привлекают могущественные драконы — их разрушительная сила стала самым захватывающим элементом тизера. К своим ролям вернется основной звездный состав, включая Мэтта Смита, Эмму Д’Арси и Оливию Кук.
"Дом Дракона" — сюжет 3 сезона
Третий сезон сериала сосредоточится на полномасштабной войне между фракциями "черных" и "зеленых", которые поддерживают претензии на трон Рейниры Таргариен или Эйгона Таргариена. Ключевым событием станет кровопролитная морская битва при Глотке. Пока армия Старков выдвигается с Севера в поддержку "черных", Эймонд Таргариен на своей драконице Вхагар погружает Вестерос в хаос, проявляя неслыханную жестокость. На фоне захвата новых замков и появления лордов-союзников главной целью Рейниры остается возвращение контроля над Королевской Гаванью и борьба за Железный трон.
"Дом Дракона" — даты выхода серий
Долгожданная премьера 3 сезона сериала состоится 21 июня 2026 года, сообщает Deadline. Сезон будет состоять из восьми серий, которые будут выходить еженедельно по воскресеньям:
- 1 серия — 21 июня 2026 года
- 2 серия — 28 июня 2026 года
- 3 серия — 5 июля 2026 года
- 4 серия — 12 июля 2026 года
- 5 серия — 19 июля 2026 года
- 6 серия — 26 июля 2026 года
- 7 серия — 2 августа 2026 года
- 8 серия — 9 августа 2026 года
О платформе: HBO max
HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети за подпиской, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея совокупно более 122 миллионов подписчиков.
