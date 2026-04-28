Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"

Кристина Трохимчук
28 апреля 2026, 18:21
Стали известны даты выхода серий 3 сезона сериала "Дом Дракона"
Вы узнаете:

  • Что показали в трейлере "Дома Дракона"
  • Когда выйдет 3 сезон "Дома Дракона"

Популярный сериал-приквел "Игры престолов" возвращается на экраны — вышел трейлер 3 сезона проекта "Дом Дракона". Главред расскажет, что ждет зрителей в новой главе эпичной истории.

"Дом Дракона" 3 сезон — трейлер

Ролик, опубликованный HBO Max, пронизывает напряженная атмосфера нарастающей борьбы за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов. Деймон Таргариен сулит Рейнире власть над вечной и неприступной империей. Пока конфликт внутри семьи Таргариенов обостряется, внимание неизменно привлекают могущественные драконы — их разрушительная сила стала самым захватывающим элементом тизера. К своим ролям вернется основной звездный состав, включая Мэтта Смита, Эмму Д’Арси и Оливию Кук.

"Дом Дракона" — сюжет 3 сезона

Третий сезон сериала сосредоточится на полномасштабной войне между фракциями "черных" и "зеленых", которые поддерживают претензии на трон Рейниры Таргариен или Эйгона Таргариена. Ключевым событием станет кровопролитная морская битва при Глотке. Пока армия Старков выдвигается с Севера в поддержку "черных", Эймонд Таргариен на своей драконице Вхагар погружает Вестерос в хаос, проявляя неслыханную жестокость. На фоне захвата новых замков и появления лордов-союзников главной целью Рейниры остается возвращение контроля над Королевской Гаванью и борьба за Железный трон.

"Дом Дракона" — даты выхода серий

Долгожданная премьера 3 сезона сериала состоится 21 июня 2026 года, сообщает Deadline. Сезон будет состоять из восьми серий, которые будут выходить еженедельно по воскресеньям:

  • 1 серия — 21 июня 2026 года
  • 2 серия — 28 июня 2026 года
  • 3 серия — 5 июля 2026 года
  • 4 серия — 12 июля 2026 года
  • 5 серия — 19 июля 2026 года
  • 6 серия — 26 июля 2026 года
  • 7 серия — 2 августа 2026 года
  • 8 серия — 9 августа 2026 года

О платформе: HBO max

HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети за подпиской, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея совокупно более 122 миллионов подписчиков.

