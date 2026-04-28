Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

Марина Иваненко
28 апреля 2026, 18:42
Примета о рассыпанной соли имеет давнюю историю — почему её связывают с ссорами, что она означает сегодня и как правильно поступить, чтобы избежать неприятностей.
Приметы о соли
Приметы о соли / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему рассыпать соль — к ссоре
  • Что делать, если рассыпал соль

Соль еще с древних времен занимает особое место в жизни людей и является не только приправой, но и символом достатка и защиты. Существует много суеверий, связанных с этим продуктом, но самое известное из них — предупреждение о возможных конфликтах в доме — Главред расскажет подробнее.

Почему рассыпанная соль предвещает ссоры

Вера в то, что рассыпанная соль приводит к ссорам, имеет под собой историческую основу. Раньше этот продукт был чрезвычайно дорогим, и его приравнивали к валюте. Отсюда даже непреднамеренная потеря ценного вещества становилась причиной семейных споров из-за расточительства.

Как пишет издание Ukr.media, помимо финансового аспекта, соль считали символом мира и согласия. Когда она рассыпалась, это воспринимали как нарушение энергетического баланса в доме, что могло спровоцировать недоразумения между близкими или финансовые трудности.

Что делать, если рассыпали соль

Для тех, кто верит в народные приметы, существуют методы, которые помогут сохранить спокойствие в семье после досадного случая. Если вы рассыпали соль, стоит выполнить несколько действий:

Используйте сахар – чтобы "подсластить" ситуацию, советуют трижды бросить щепотку сахара через левое плечо.

Правильно убирайте – аккуратно соберите соль с поверхности, не оставляя кристаллов.

Настройтесь на позитив – специалисты советуют улыбнуться и произнести фразу: "Соль к добру, ссора к нулю".

Видео о приметах, связанных с солью, можно посмотреть здесь:

Рассыпанная соль без мистики: как избежать проблем в быту

Несмотря на такое мистическое значение, многие считают рассыпанную соль обычной бытовой проблемой. Чтобы избегать таких ситуаций, нужно использовать устойчивые солонки с надежными крышками и быть внимательными во время приготовления пищи.

Но стоит помнить, что главный способ избежать конфликтов — это спокойное отношение к мелким проблемам, независимо от того, верите ли вы в приметы или нет.

Об источнике: Ukr.media

Ukr.media — это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиа-платформа с широким охватом тем, включающих актуальные новости политики и экономики, а также большой блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

