Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

Инна Ковенько
28 апреля 2026, 17:35
Рассказываем, как простой метод полива помогает лаванде адаптироваться без стресса и расти здоровой.
Почему засыхает лаванда — как ухаживать за лавандой

Вы узнаете:

  • Что любит лаванда
  • Как ухаживать за лавандой
  • Как и когда нужно поливать лаванду

Лаванду ценят за насыщенный аромат, декоративные фиолетовые цветы и способность хорошо переносить жару и засуху. Однако в начале роста эта культура требует особого ухода, ведь именно тогда закладывается ее будущая выносливость.

Главред расскажет о правиле 8:8:8, которое поможет сформировать крепкое растение с обильным цветением.

Как ухаживать за лавандой, чтобы она пышно цвела — правило 8:8:8

В течение первых восьми недель после посадки лаванду поливают раз в восемь дней, используя около 8 унций воды, то есть примерно 0,24 литра. Такой режим позволяет растению получить достаточно влаги для стабильного развития, но без риска застоя воды в почве, пишет Express

Лаванда естественным образом приспособлена к сухим условиям и значительно хуже переносит избыток воды, чем кратковременную нехватку. Молодые саженцы и растения в горшках еще не имеют мощной корневой системы, поэтому именно в этот период чрезмерный полив может стать критическим. Интервалы в восемь дней дают почве высохнуть, а корням — стимул для развития вглубь. Это делает растение более устойчивым к засухе в будущем.

Для лаванды важно не частое, а глубокое увлажнение. Вода должна проходить сквозь всю почву, а не оставаться только в верхнем слое. В случае с горшками это особенно актуально: между поливами субстрат должен полностью высыхать. Именно сухие периоды помогают корням расти сильнее и формируют выносливость растения.

Как определить потребность в воде

Самый простой способ — окунуть пальцы в почву. Если верхний слой сухой, это еще не значит, что внутри нет влаги. Часто она сохраняется на глубине, и преждевременный полив может только навредить. Важным ориентиром является дренаж: если после полива вода выходит через отверстия внизу горшка, это означает, что влага равномерно распределилась по всему объему.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства - что это значит

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

