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Убежище для проблем - 3 уголка в доме, где веник отнимает здоровье

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 15:15
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Веник в доме издавна считался оберегом от бед и символом благополучия. Как его хранить и какое положение считается правильным.
Где нельзя ставить веник
Где нельзя ставить веник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где нельзя держать веник согласно народным приметам
  • Как правильно хранить веник для благополучия в доме
  • Почему положение веника имеет значение

Обычная метла в доме издавна считалась не только инструментом для уборки, но и своеобразным оберегом и символом благополучия. Наши предки верили, что этот простой бытовой предмет способен не только очищать дом от грязи, но и влиять на его атмосферу. Именно поэтому с веником было связано немало примет и запретов. Главред расскажет об этом подробнее.

Считалось, что неправильное расположение веника может привлечь в дом болезни, бедность, ссоры и другие неприятности. Зато правильное место для него, согласно народным поверьям, должно было помогать сохранять достаток и защищать семью от негатива.

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Как сообщает издание "Радио Трек", в доме есть как минимум три места, где не рекомендуется хранить веник. Особое внимание наши предки уделяли помещениям, связанным с гигиеной, семейным отдыхом и личным пространством.

Почему не стоит держать веник в ванной и туалете

Первое нежелательное место - ванная комната или туалет. Согласно древним поверьям, веник не должен постоянно находиться там, где люди моются или совершают гигиенические процедуры.

Считалось, что такое соседство может негативно сказаться на здоровье обитателей дома и нарушить позитивную атмосферу в жилище. Именно поэтому веник советовали убирать после использования и хранить в другом, сухом и уютном месте.

С точки зрения современного быта такой совет также имеет практический смысл: в ванной комнате и туалете обычно повышенная влажность, из-за чего натуральные прутья веника могут быстрее портиться. Однако в народной традиции причина запрета была связана именно с символическим значением этого предмета.

Почему веник не советовали оставлять в гостиной

Еще одним неблагоприятным местом считается гостиная. Именно здесь семья проводит много времени вместе, принимает гостей и отдыхает после рабочего дня.

По народным приметам, наличие веника в этой части дома могло привлекать семейные конфликты. Считалось, что он способен стать причиной серьезных ссор между супругами, а также создавать напряжение в отношениях между родителями и детьми.

Поэтому веник старались не оставлять посреди комнаты или на видном месте. После уборки его советовали сразу убирать туда, где он не будет мешать жильцам и не будет находиться в центре семейного пространства.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Почему не стоит ставить веник за дверью

Третье запрещение касается хранения веника за закрытой дверью. Речь идет, в частности, о дверях, ведущих в спальню или на кухню.

По поверьям, если веник оказывается зажатым за дверью, он якобы теряет свою положительную энергетику и уже не может выполнять роль домашнего оберега. Считалось, что предмет, призванный защищать дом, должен находиться в надлежащем месте, а не быть спрятанным за дверью.

Именно поэтому веник советовали не оставлять где попало после уборки, а выделить для него постоянное место. Такой подход, согласно народной традиции, помогал поддерживать порядок не только в доме, но и в семейной жизни.

Где правильно хранить веник

Для веника рекомендуют выбирать места, где он не будет мешать и не будет контактировать с влагой. По народным приметам, лучше всего для этого подходят кладовая, коридор или кухня. Подобные рекомендации относительно расположения веника встречаются и в других описаниях украинских бытовых верований.

Особое значение придавали тому, какой стороной ставить веник. Во многих народных традициях его рекомендовали размещать ручкой вниз, а прутьями вверх. Считалось, что в таком положении веник якобы "притягивает" деньги в дом, помогает сохранять достаток и защищает жилище от сглаза.

В то же время в разных регионах Украины могли существовать другие варианты таких примет. Некоторые традиции, напротив, советовали подвешивать веник ручкой вверх. Поэтому эти правила следует воспринимать именно как часть народной культуры и бытовых верований, а не как доказанные закономерности.

Главное практическое правило остается простым: веник лучше хранить в сухом месте, не оставлять посреди комнаты и регулярно очищать после использования. А если следовать народным приметам - для него стоит выбрать постоянное место в коридоре, кладовой или на кухне.

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