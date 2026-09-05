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Рецепт изысканного салата "Крабовая нежность" - готовится 10 минут

Анна Косик
5 сентября 2026, 11:30
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Рецепт сытного салата из крабовых палочек.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт изысканного салата
Рецепт оригинального салата из крабовых палочек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Из крабовых палочек можно приготовить много вкусных блюд. Одно из них - салат "Крабовая нежность", который не только обладает непревзойденным вкусом, но и готовится очень быстро.

Главред узнал, что своим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Салат "Крабовая нежность" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Лапша быстрого приготовления 2 пачки
  • Крабовые палочки 400 г
  • Огурцы 3 шт.
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Майонез
  • Кетчуп 1 ст. л.

Отвариваем лапшу, нарезаем крабовые палочки на небольшие кусочки, а огурцы - кубиками. Смешиваем эти ингредиенты с кукурузой и заправляем майонезом и кетчупом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@azarchiknata1020 Салат "Крабовая нежность" • мивина 2 пачки (запарить) • крабовые палочки 400 г • огурцы 3 шт. • кукуруза 1 банка • майонез • кетчуп 1 ст. л. #салатскрабовыми#крабовыйсалат#салатсмивиной♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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