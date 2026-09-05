Рецепт изысканного салата "Крабовая нежность" — готовится 10 минут

Из крабовых палочек можно приготовить много вкусных блюд. Одно из них - салат "Крабовая нежность", который не только обладает непревзойденным вкусом, но и готовится очень быстро.
Главред узнал, что своим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Салат "Крабовая нежность" - рецепт
Ингредиенты:
- Лапша быстрого приготовления 2 пачки
- Крабовые палочки 400 г
- Огурцы 3 шт.
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Майонез
- Кетчуп 1 ст. л.
Отвариваем лапшу, нарезаем крабовые палочки на небольшие кусочки, а огурцы - кубиками. Смешиваем эти ингредиенты с кукурузой и заправляем майонезом и кетчупом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Салат "Крабовая нежность" • мивина 2 пачки (запарить) • крабовые палочки 400 г • огурцы 3 шт. • кукуруза 1 банка • майонез • кетчуп 1 ст. л. #салатскрабовыми#крабовыйсалат#салатсмивиной♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
Другие новости:
- Сытный завтрак из двух яиц: простой рецепт за 25 минут для родителей школьников
- Рецепт рубленых котлет без мяса - получатся сочные и без лишнего масла
- Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы
О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред