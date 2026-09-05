Кремль сорвал перемирие в воздухе: РФ цинично ответила на инициативу Киева

Россия ответила на предложение о режиме тишины новыми ударами.

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РФ продолжила атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот МО РФ, ГСЧС

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Киев предложил зеркальное перемирие в небе на время переговоров

Силы обороны получили распоряжение о приостановке ударов

Москва проигнорировала дипломатию и продолжила эскалацию

Страна-агрессор Россия фактически отвергла предложение Украины о перемирии, ответив на мирную инициативу новой массированной волной атак. В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение серии ударов по украинским регионам, продемонстрировав отсутствие намерений прекращать боевые действия.

В российском ведомстве заявили, что в ночь на 5 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами-камикадзе по объектам в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях.

видео дня

В МО РФ утверждают:

В Днепропетровской области под удар попали металлургические предприятия в Днепре и Каменском.

В Одесской области зафиксированы прилеты по логистическому центру в н. п. Дачное и сухогрузу в порту "Черноморск".

В Николаевской областьи атакованы логистический центр и электроподстанция "Николаевская".

В Киевской области удары нанесены по логистическому центру "Святопетровский", топливным площадкам в Блиставице (Гостомель) и центру радиоразведки в Броварах.

Также МО РФ опубликовало видео с ночными пусками из реактивной системы залпового огня (вероятно, это "Град" (122-мм), "Торнадо-Г" или "Ураган") с циничной подписью.

Скриншот МО РФ

Демонстративный отчет Минобороны РФ о ночных прилетах прямо указывает на то, что Москва игнорирует любые попытки дипломатического урегулирования и предложения о приостановке огня, продолжая эскалацию.

Воздушное перемирие - что известно

Как известно, 5 сентября, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посланцы Трампа приедут в Киев в воскресенье, 6 сентября.

По словам президента, как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность чиновникам США - а Россия должна зеркально удержаться от ударов.

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - пояснил Зеленский.

Вечером 4 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента писало о том, что Украина ожидает ответа России о возможном прекращении огня в воздухе во время дипломатических встреч.

По словам источника, обсуждалось именно прекращение огня в воздухе - соответственно, американская сторона должна была обсудить этот вопрос с россиянами.

"Это установившаяся практика на время дипломатических встреч, когда мы не бьем по ним, а они по Украине, и это в определенных географических и временных рамках", - пояснил источник.

Какой именно ответ Россия дала США на это предложение, подчеркнули в Офисе президента, станет известно уже в эту ночь.

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, рассказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.

Атака РФ на Украину в ночь на 5 сентября - новости

Как писал Главред, ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине.

В результате атаки на Каменское погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

Трое пострадавших в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города Николавева. В результате попаданий повреждены торговые залы и возникли пожары. Два человека пострадали: 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

В ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 2 человека.

Спасатели отмечают, что в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, разрушены конструкции 9-го этажа.

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Об источнике: Минобороны России Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, а также руководству Вооруженными Силами РФ. Министр обороны РФ - Андрей Рэмович Белоусов (с мая 2024 года). Верховный главнокомандующий - президент РФ. Штаб-квартира: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (Главный штаб / Национальный центр управления обороной РФ - Фрунзенская наб., д. 22/2). Официальный сайт: mil.ru

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