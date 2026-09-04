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Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоны

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 17:42
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Кусочки натуральной пробки могут служить простым защитным слоем для почвы и помочь дольше сохранять в ней влагу.

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоны
Виновые пробки в вазонах - зачем их кладут в землю / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Что можно сделать с винными пробками
  • Как сохранить влагу в горшке с цветами
  • Как можно повторно использовать винные пробки

Винные пробки не обязательно выбрасывать в мусор после открытия бутылки. Натуральную пробку можно измельчить и использовать в качестве экологичного поверхностного покрытия почвы в горшках с комнатными цветами. Специалист по растениям Мария Ферраротто считает этот способ практичным вариантом повторного использования натуральных материалов и связывает его с улучшением общего состояния домашних растений.

видео дня

"Если положить пробки в землю цветочных горшков, это поможет растениям восстановиться и зацвести", - отметила специалист в комментарии Xataka Home.

Как именно измельченная пробка работает в почве и как правильно её применять - выяснял Главред.

Как винные пробки помогают сохранять влагу в почве

По словам эксперта, поверхность земли в вазонах быстро теряет воду, особенно во время летней жары, в отопительный сезон или в небольших по объему емкостях. Кусочки натуральной пробки создают сверху своеобразный защитный барьер, который существенно снижает скорость испарения влаги.

Мария Ферраротто отметила, что такой прием известен в садоводстве как мульчирование. Защитный слой частично изолирует почву от прямого воздействия солнечных лучей и сухого воздуха, благодаря чему субстрат дольше остается умеренно влажным.

Кроме того, пробка очень удобна для комнатных цветов благодаря своему легкому весу. Ее можно легко нарезать и использовать в течение нескольких сезонов подряд, если материал сохраняет свою структуру.

Как правильно использовать винные пробки для комнатных цветов

Перед применением материал необходимо подготовить. Пробки должны быть абсолютно чистыми, сухими и без каких-либо следов плесени.

Каждую пробку нарезают тонкими ломтиками или измельчают на мелкие кубики. Поверхность почвы в горшке предварительно очищают от сухой листвы и других органических остатков.

После этого, как утверждает эксперт, измельченную пробку равномерно распределяют по поверхности, не создавая слишком плотного или толстого слоя. У самого стебля растения обязательно оставляют немного свободного пространства для циркуляции воздуха.

Нужно ли менять режим полива после добавления коры

После создания защитного слоя важно внимательнее следить за влажностью почвы. Поскольку вода будет испаряться медленнее, почве понадобится больше времени для полного просыхания.

Мария Ферраротто советует не ориентироваться исключительно на привычный календарный график полива. Если продолжать поливать с прежней частотой, в горшке может возникнуть застой влаги, что приведет к гниению корневой системы. Состояние почвы лучше проверять пальцем или деревянной палочкой под слоем пробки.

Какие винные пробки категорически не подходят для вазонов

Для мульчирования подходят далеко не все пробки. Прежде всего убедитесь, что они изготовлены именно из натуральной коры пробкового дуба, ведь в современных бутылках часто используют силиконовые, пластиковые или синтетические аналоги.

Специалист подчеркнула, что натуральный материал не должен иметь следов краски, лака, клея или других химических покрытий. Пробки с сильным посторонним запахом, яркими загрязнениями или следами грибка использовать строго запрещено.

Смотрите видео о том, что делать с винными пробками:

Стоит ли использовать пробки в качестве мульчи в вазонах

Она подытожила, что кусочки пробки - это отличный и бесплатный способ повторного использования экологичного материала. Впрочем, они служат лишь вспомогательным средством и не заменяют комплексного ухода.

Для хорошего роста цветам необходимо правильное освещение, соответствующее конкретному виду, качественная почва с дренажом, своевременная подкормка и умеренный полив.

Для чего нужно мульчирование
Зачем нужно мульчирование / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты проекта Epic Gardening назвали культуры, которые стоит посадить в сентябре для сбора урожая к зиме.

Огородник Иван Саврий посоветовал не спешить избавляться от бархатцев после цветения и использовать их растительные остатки на участке.

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Об источнике: Xataka

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