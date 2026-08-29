Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы: эксперт раскрыл цель врага

Военный подчеркнул, что интенсивность вражеских ударов не зависит от украинских атак на НПЗ.

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Зачем РФ растягивает атаки во времени / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Почему многочасовые тревоги стали повседневной реальностью Киева

Что на самом деле хочет разрушить РФ такими атаками

Чем удары по "Новой почте" отличаются от ударов по Wildberries

Многочасовые воздушные тревоги стали новой повседневной реальностью для столицы и её городов-спутников. Растянутые во времени атаки вынуждают приостанавливать работу торговых центров, банков, сетевого бизнеса и общественного транспорта. Пока предприятия теряют рабочие часы, а убытки городской экономики накапливаются, возникает главный вопрос: способна ли Россия таким образом полностью парализовать жизнь в столице и какова истинная цель подобной тактики.

Новая ли это тактика: взгляд на стратегию врага

Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии для Главред подчеркивает, что нынешние удары врага по логистической и гражданской инфраструктуре не являются чем-то принципиально новым или ответом на удачные атаки Украины по российским НПЗ и складам.

"Россия не стремится достичь ничего принципиально нового, начиная с 24 февраля 2022 года. Они просто хотят уничтожить жизнь в нашей стране. Вопрос лишь в наборе и количестве средств поражения, которые они использовали на разных этапах войны", - отметил Киричевский.

По словам аналитика, ошибочно считать, что интенсивность вражеских обстрелов зависит от действий Украины. Российская стратегия уничтожения функциональности нашего государства остается неизменной с начала полномасштабного вторжения - изменились лишь средства и методы давления.

"Если бы мы не наносили им удары, они бы сейчас еще эффективнее уничтожали нас. Тогда вопрос заключался бы не в том, что россияне приближаются к определенному порогу, чтобы парализовать жизнь у нас, - у нас она, в принципе, уже была бы парализована", - подчеркнул эксперт.

Разница между ударами по инфраструктуре и военным целям

Киричевский также обратил внимание на фундаментальное различие в целях: если РФ целенаправленно наносит ущерб гражданскому сектору и бизнесу (например, систематические удары по терминалам "Новой почты"), то украинские удары по российской логистике имеют четкое военное обоснование.

"Удары по Wildberries, на мой взгляд, - это скорее попытка лишить возможности быстро экипировать и оснастить то пополнение, которое россияне готовят после выборов в Госдуму РФ", - пояснил он.

Таким образом, затяжные тревоги в Киеве - это попытка противника нанести максимальный экономический ущерб непосредственно за счет простоев, создать постоянную социальную напряженность и истощить городскую инфраструктуру. Однако эта тактика является лишь продолжением глобальной войны на выживание, в которой украинский отпор остается единственным сдерживающим фактором для врага.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия комбинирует различные типы ударов, чтобы перегрузить ПВО

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Павла Лакийчука, оккупационные войска чередуют два основных сценария атак.

Цель обоих подходов одинакова - максимально растянуть возможности украинской противовоздушной обороны. А первый, концентрированный вариант атаки заключается в том, что враг сосредотачивает усилия на одном направлении.

Атаки РФ на Киев - последние новости по теме

В ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область с помощью дронов. Есть разрушения и пострадавшие. Утром мэр столицы Виталий Кличко предупредил о приближении новой группы БПЛА.

28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила Киевской области произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация.

В четверг, 27 августа, в Киеве слышались автоматные очереди и звуки взрывов. На фоне атаки дронов в столице действовали силы ПВО. Мониторинговые каналы сообщали об атаке на столицу реактивных дронов.

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Об источнике: Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года - военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

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