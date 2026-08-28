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Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнитель

Алексей Тесля
28 августа 2026, 18:44
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Особенно часто проблема возникает у машин с фронтальной загрузкой: после завершения цикла вода остается внутри.
Как отмыть уплотнитель стиральной машины
Как отмыть уплотнитель стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Особенно часто проблема возникает у машин с фронтальной загрузкой
  • Оптимально проводить полноценную чистку примерно раз в месяц
  • Для обычного ухода можно использовать мягкий раствор уксуса

Резиновая манжета стиральной машины часто остается без внимания во время уборки, хотя именно в ее складках постоянно задерживаются влага, ворс, остатки моющих средств и грязь.

Постепенно это создает подходящие условия для появления плесени и затхлого запаха, который затем может переходить на свежевыстиранную одежду, пишет Southern Living.

видео дня

Особенно часто такая проблема возникает у машин с фронтальной загрузкой: после завершения цикла вода остается внутри складок уплотнителя. Если загрязнения накапливаются долго, резина может потерять эластичность, потрескаться и начать пропускать воду.

Оптимально проводить полноценную чистку примерно раз в месяц или после 30 стирок. При этом после каждого использования достаточно насухо протирать манжету и оставлять дверцу открытой.

Что понадобится:

  • резиновые перчатки;
  • мягкая салфетка из микрофибры;
  • теплая вода;
  • небольшая емкость;
  • мягкая зубная щетка;
  • сухое полотенце.

Для обычного ухода можно использовать мягкий раствор уксуса, однако не стоит применять неразбавленный уксус или отбеливатель непосредственно на резине. Жесткие щетки, металлические губки и другие абразивные инструменты также способны повредить поверхность.

Порядок действий:

  • Сначала убедитесь, что барабан пуст.
  • Разведите уксус с теплой водой в равных пропорциях, смочите салфетку и тщательно обработайте манжету, уделяя особое внимание складкам, швам и участкам за ними.
  • Сильно загрязненные места можно аккуратно пройти мягкой зубной щеткой.
  • После обработки протрите уплотнитель чистой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
  • Дверцу машины лучше оставить открытой, чтобы остаточная влага полностью испарилась.

Если на резине уже появилась заметная плесень или стойкие пятна, потребуется более тщательная обработка подходящим средством. При использовании отбеливателя необходимо строго соблюдать инструкцию производителя, хорошо проветривать помещение и никогда не смешивать его с уксусом или другими чистящими средствами.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

Как предотвратить появление плесени

Чтобы манжета дольше оставалась чистой, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • после стирки вытирать скопившуюся воду с резины;
  • не закрывать дверцу сразу после завершения цикла;
  • не оставлять мокрые вещи внутри барабана;
  • использовать моющее средство в рекомендованном количестве;
  • регулярно очищать не только уплотнитель, но и барабан, лоток для порошка и другие труднодоступные части машины.

Такой уход занимает всего несколько минут, но помогает уменьшить количество загрязнений, предотвратить появление затхлого запаха и продлить срок службы резинового уплотнителя.

Смотрите видео - секрет стиралки:

В ролике автор проводит подробный обзор стиральной машины, рассказывая о ее конструкции, внешнем оформлении и системе управления. Отдельно рассматриваются функции, предназначенные для более бережной и эффективной стирки различных видов тканей.

Зрителям показывают особенности барабана и люка, допустимый объем загрузки, работу инверторного двигателя, а также технологии UltraCare и SensiCare. Кроме того, автор демонстрирует систему AutoDose, которая автоматически определяет необходимое количество моющего средства в зависимости от параметров выбранной стирки.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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