Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

- Где лучше всего хранить лавровый лист
- Почему специя быстро теряет аромат
- Что происходит с лавровым листом в морозилке
Лавровый лист - одна из самых популярных специй на кухне, которую добавляют в супы, соусы, рагу или маринады. Однако при неправильном хранении он быстро теряет аромат, покрывается плесенью и даже начинает горьчить.
Главред расскажет, в каком необычном месте опытные кулинары советуют хранить лавровый лист.
Как правильно хранить лавровый лист
Чаще всего эту специю хранят в кухонном шкафу, но именно это место является наименее подходящим, пишет УНИАН. Влага и тепло приводят к тому, что эфирные масла испаряются, и лавровый лист перестает придавать блюдам насыщенный вкус.
Самый эффективный способ сохранить лавровый лист свежим и ароматным - положить его в морозильную камеру. Низкая температура не только предотвращает появление плесени, но и позволяет сохранить структуру листьев. В таких условиях специя может оставаться пригодной к употреблению в течение года и даже дольше.
Есть ещё одно преимущество замораживания: после добавления в горячее блюдо листья раскрывают свой аромат гораздо ярче. Это объясняется тем, что эфирные масла сохраняются внутри листа и выделяются именно во время нагревания.
Как правильно замораживать лавровый лист
Чтобы специя не превратилась в один сплошной кусок льда, её нужно подготовить. Листья промойте под проточной водой, тщательно высушите на бумажных полотенцах, а затем разложите в один слой на подносе или доске. В таком виде лавровый лист оставьте в морозильной камере на ночь. Когда листья замерзнут по отдельности, их можно сложить в герметичный пакет с застежкой. Это гарантирует, что при хранении они не слипнутся.
Важно помнить, что замораживать следует только свежую пряность. Если листья уже долго лежали в шкафу и потеряли аромат, вернуть им свойства замораживанием не получится.
Перед добавлением в суп или соус размораживать лавровый лист не нужно. Его бросают в горячее блюдо прямо из морозилки примерно за 10 минут до завершения приготовления. После этого специю следует обязательно вынуть, чтобы избежать горького привкуса.
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Об источнике: УНИАН
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