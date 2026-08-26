Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

Объясняем, почему опытные кулинары советуют хранить лавровый лист в морозильной камере.

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Зачем класть лавровый лист в морозилку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Где лучше всего хранить лавровый лист

Почему специя быстро теряет аромат

Что происходит с лавровым листом в морозилке

Лавровый лист - одна из самых популярных специй на кухне, которую добавляют в супы, соусы, рагу или маринады. Однако при неправильном хранении он быстро теряет аромат, покрывается плесенью и даже начинает горьчить.

Главред расскажет, в каком необычном месте опытные кулинары советуют хранить лавровый лист.

Как правильно хранить лавровый лист

Чаще всего эту специю хранят в кухонном шкафу, но именно это место является наименее подходящим, пишет УНИАН. Влага и тепло приводят к тому, что эфирные масла испаряются, и лавровый лист перестает придавать блюдам насыщенный вкус.

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Самый эффективный способ сохранить лавровый лист свежим и ароматным - положить его в морозильную камеру. Низкая температура не только предотвращает появление плесени, но и позволяет сохранить структуру листьев. В таких условиях специя может оставаться пригодной к употреблению в течение года и даже дольше.

Есть ещё одно преимущество замораживания: после добавления в горячее блюдо листья раскрывают свой аромат гораздо ярче. Это объясняется тем, что эфирные масла сохраняются внутри листа и выделяются именно во время нагревания.

Как правильно замораживать лавровый лист

Чтобы специя не превратилась в один сплошной кусок льда, её нужно подготовить. Листья промойте под проточной водой, тщательно высушите на бумажных полотенцах, а затем разложите в один слой на подносе или доске. В таком виде лавровый лист оставьте в морозильной камере на ночь. Когда листья замерзнут по отдельности, их можно сложить в герметичный пакет с застежкой. Это гарантирует, что при хранении они не слипнутся.

Важно помнить, что замораживать следует только свежую пряность. Если листья уже долго лежали в шкафу и потеряли аромат, вернуть им свойства замораживанием не получится.

Перед добавлением в суп или соус размораживать лавровый лист не нужно. Его бросают в горячее блюдо прямо из морозилки примерно за 10 минут до завершения приготовления. После этого специю следует обязательно вынуть, чтобы избежать горького привкуса.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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