Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

Цвет кожуры определяет, где именно должен лежать плод, а этилен способен испортить всю корзину с овощами и фруктами.

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Почему бананы чернеют / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

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Какие бананы категорически нельзя хранить в холоде

Почему их не хранят в одной корзине с овощами

Что делать с перезрелыми черными плодами

Недозрелые зеленые или едва желтые бананы нельзя класть в холодильник: низкая температура полностью останавливает созревание, а кожура чернеет почти сразу. Ориентиром для выбора места хранения всегда должен быть цвет кожуры, а не привычка держать все фрукты в одной секции, сообщает Pyszności.

Такие плоды специалисты советуют хранить при комнатной температуре в сухом месте - на подставке или просто на столе. Следует уберегать их от прямых солнечных лучей, горячих батарей и тепла от кухонной плиты.

Противоположная логика действует в отношении ярко-желтых бананов с первыми коричневыми пятнышками. Их лучше переложить в холодное место: низкая температура существенно замедляет дальнейшее созревание и сохраняет мякоть упругой еще на несколько дней.

Этилен и опасное соседство в корзине

Бананы выделяют большое количество этилена - газа, который ускоряет созревание соседних продуктов. Именно поэтому их не рекомендуют оставлять в одной корзине со свежими овощами и фруктами.

Это же свойство работает и в пользу хозяйки. Если положить рядом с бананами твёрдое авокадо или зелёные помидоры, они дозреют до нужной степени значительно быстрее.

Еще одно распространенное заблуждение - хранить купленную связку целиком. Самые спелые плоды стоит сразу отправить в холодильник, а зеленые оставить дозревать на кухонном столе.

Когда черный банан ещё не испорчен

Темная кожура выглядит непривлекательно, но сама по себе не означает, что фрукт нужно выбрасывать. Прежде чем избавиться от такого банана, его рекомендуют тщательно осмотреть.

Признаками настоящего порчи являются видимые следы плесени, резкий кислый или выраженный алкогольный запах, а также слишком водянистая кашеобразная текстура мякоти.

При отсутствии этих признаков перезрелый плод остается безопасным для здоровья. Такие бананы становятся значительно слаще, поэтому их идеально использовать для домашней выпечки - классического бананового хлеба, блинов или сладких творожников.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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