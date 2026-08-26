Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

Последний известный визит директора ЦРУ в Москву состоялся за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Почему Ретклифф приезжал в Москву / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

О чем идет речь в материале:

Почему директор ЦРУ совершил редкий визит в Москву

Какой сигнал Ретклифф мог передать Кремлю

Чего США могли требовать от Владимира Путина

Обсуждалось ли возможное прекращение ударов

Как в Кремле прокомментировали визит американца

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф совершил редкий личный визит в Москву 25 августа. Эксперты заявляют, что столь резонансные поездки глава американской разведки не совершает без веского повода.

Главред решил выяснить, зачем директор ЦРУ Ретклифф прилетел в Москву.

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Почему директор ЦРУ Ретклифф прилетел в Москву на самолете C-17

Необычная логистика поездки сразу привлекла внимание наблюдателей: Ретклифф добрался до Москвы через Латвию на военно-транспортном Boeing C-17 Globemaster III, а не по обычному дипломатическому маршруту. Стратег по вопросам России, президент фонда "Саратога" Глен Говард в комментарии "Радио Свобода" подчеркнул, что сам формат поездки уже свидетельствует о ее исключительном статусе.

"Директора ЦРУ не ездят в Москву, если им не нужно о чем-то попросить. Поэтому директора ЦРУ не садятся в самолет C-17 и не летят через полмира в Россию, если дело не является важным", - заявил он.

Говард провел историческую параллель, упомянув поездку бывшего директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву в ноябре 2021 года - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда, по его словам, миссия носила предупредительный характер.

"Бернс ездил туда в ноябре 2021 года, перед российским вторжением, чтобы предупредить их не вторгаться в Украину", - сказал Говард.

Какой ультиматум мог привезти Ретклифф в Кремль

Продолжая тему возможных мотивов поездки, бывший советник по вопросам национальной безопасности сенатских комитетов по вооруженным силам и международным отношениям, а ныне старший директор Центра военной и политической мощи при Фонде защиты демократии Брэдли Боумен обрисовал, каким могло быть главное требование американской стороны.

По его мнению, в центре разговора должно было стоять именно прекращение боевых действий.

"Я надеюсь, что во главе его списка - прямое требование к Владимиру Путину прекратить неприкрытую агрессию против Украины", - сказал он.

Боумен добавил, что Вашингтон должен был четко донести свою позицию: дальнейшее затягивание войны приведет к все более жестким ограничениям для России, а союзники не перестанут поддерживать обороноспособность Киева. Отдельно он обратил внимание на иранское направление сотрудничества Москвы.

"Надеюсь, он также скажет, что Владимиру Путину лучше прекратить оказывать Ирану помощь в запуске спутников", - отметил он.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре – возможная тема переговоров

Тему возможного содержания переговоров развил редактор The Insider Майкл Вайсс, который связал прилет разведчика с более широким геополитическим контекстом - активизацией диверсионной деятельности против европейских стран.

Журналист отметил, что поездка совпала с передачей американских разведданных партнерам в Прибалтике и Скандинавии.

"Это связано с разведданными США, переданными полякам, прибалтам и скандинавам, и происходит на фоне заметного роста вероятных диверсионных операций ГРУ и активности российских дронов в Германии, Болгарии, Румынии", - отметил он.

Вайсс отдельно подчеркнул, что обмен пленными точно не был причиной встречи, ведь для такого формата участие директора ЦРУ не требуется. Вместо этого он обратил внимание на репутацию самого Ретклиффа как союзника Украины.

"Ретклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации, ответственным за помощь Киеву в проведении глубинных ударов. Здесь важен контекст: Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина о вторжении в Украину", - написал журналист.

По его данным, стороны обсуждали конкретные шаги по деэскалации.

"Ретклифф обсудил в Москве взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и портам Украины и России, возможное прекращение огня в Сумской и Харьковской областях как шаги к общей деэскалации, а также перспективы завершения войны", - убежден Вайсс.

Что заявили в Кремле о приезде Ретклиффа

На фоне многочисленных версий аналитиков официальная позиция Москвы осталась демонстративно сдержанной. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал визит для The Washington Post, ограничившись общим формулировкой без раскрытия сути переговоров.

"Это контакты между спецслужбами", - сказал он, не раскрывая подробностей.

Отдельно пропагандистскому агентству ТАСС Песков дал понять, что личная встреча американского разведчика с диктатором Владимиром Путиным в программу визита не входила.

Связан ли визит Ретклиффа с выборами в США

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Эспрессо заявил, что приезд высокопоставленного чиновника в Москву имеет конкретную внутриполитическую подоплеку в Вашингтоне.

"Ретклифф прибыл в Москву. Это важно. И я не исключаю, что он прибыл для того, чтобы продвигать предложения американцев о каком-то - пусть и иллюзорном, пусть и временном, пусть и кратковременном - но прекращении боевых действий", - предположил он.

Дипломат подробнее объяснил, какие именно внешние факторы подталкивают команду президента США Дональда Трампа искать быстрый результат. Он назвал приближение выборов в США и нерешенную ситуацию вокруг Ирана ключевыми факторами давления на Белый дом.

"Поскольку выборы в Соединенных Штатах приближаются, ситуация в Иране не улучшается, а большой поддержки требований Соединенных Штатов о том, чтобы весь мир немедленно заблокировал Иран, Трамп тоже не ожидает. То есть он об этом говорит, и поэтому хочет добиться какой-то, пусть и незначительной, пусть и, скажем так, искусственной, но якобы победы на каком-то фронте", - отметил Веселовский.

По его мнению, направлением, которое могла выбрать американская администрация для демонстрации результата, является Украина.

"И в качестве этого фронта, возможно, выбрана Украина. Это один из возможных вариантов, поэтому Ретклифф находится в Москве. А просто так директор ЦРУ не прилетает", - подчеркнул дипломат.

Выборы в США / Инфографика: Главред

США могут знать о настроениях в РФ

Веселовский также предположил, что американская сторона может иметь доступ к конфиденциальной информации о настроениях внутри российского руководства.

По его словам, это могло стать дополнительным аргументом для активизации переговоров именно сейчас.

"Возможно, американцы что-то знают лучше. И, возможно, они почувствовали, что у Путина и его клики возникли сомнения: стоит ли продолжать? Не приведет ли это к каким-то серьезным беспорядкам, волнениям на территории Российской Федерации?", - сказал он.

Развивая эту мысль, дипломат описал возможный формат компромисса, который Вашингтон мог предложить Кремлю - восстановление экономических связей в обмен на определенные гарантии для Украины.

"Возможно, они что-то знают. И, возможно, американцы хотят им сказать: Послушайте, пока не поздно, давайте остановимся. Мы с вами возобновим торговлю, отношения, снимем с вас санкции, а вы перестанете и дадите Украине на этом этапе, в этой ситуации определенные гарантии, а там посмотрим", - предположил он.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, а также одна из старейших. Содержит оперативные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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