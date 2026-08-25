Легенда советского кино уже больше десяти лет прикована к постели и не помнит близких из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера.

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Что происходит с Маргаритой Тереховой / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

Что происходит со здоровьем Маргариты Тереховой

Почему семья закрыла ее от публики

Что рассказала дочь актрисы о ее состоянии

Популярная советская актриса Маргарита Терехова, отмечающая 25 августа 84-летие, вероятно, даже не поймет, что у нее день рождения - актриса уже много лет страдает от болезни Альцгеймера.

Как сообщают российские пропагандисты, звезда лент "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера" борется с неизлечимым диагнозом с середины 2000-х годов, и за это время болезнь прогрессировала настолько, что семья приняла решение полностью скрыть ее от посторонних глаз.

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Маргарита Терехова давно не была на публике / Фото Стархит

Более десяти лет Терехова прикована к постели и практически не покидает ее. Большую часть суток актриса спит, почти не разговаривая, а уход за ней круглосуточно осуществляют сиделки.

Звезда советского кинематографа давно никого не узнает - ни собственных детей, ни других близких людей. Ранее сообщалось, что среди немногих, кого актриса еще способна была распознать, оставалась ее внучка Вера.

Решение полностью закрыть Терехову от публики родные объясняют желанием сохранить память о ней прежней - красивой и полной сил, а не немощной жертвой болезни. Именно поэтому уже много лет никто из посторонних, кроме врачей, не видел актрису.

При этом дочь Анна Терехова подчеркивает, что мать не потеряла связь с миром полностью. "Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает. Мы с братом Александром, его супругой Таней и их пятилетней дочкой Верой стараемся маму чаще навещать", - рассказала Анна Терехова.

Дочь актрисы признает, что победить болезнь невозможно, но грамотный уход способен облегчить состояние. "Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", - отметила она.

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О персоне: Маргарита Терехова Маргарита Терехова - советская и российская актриса, режиссёр театра и кино. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии имени К. С. Станиславского. Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970-1980 годов.

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