Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Алена Кюпели
25 августа 2026, 13:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Легенда советского кино уже больше десяти лет прикована к постели и не помнит близких из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера.
Что происходит с Маргаритой Тереховой
Что происходит с Маргаритой Тереховой / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

  • Что происходит со здоровьем Маргариты Тереховой
  • Почему семья закрыла ее от публики
  • Что рассказала дочь актрисы о ее состоянии

Популярная советская актриса Маргарита Терехова, отмечающая 25 августа 84-летие, вероятно, даже не поймет, что у нее день рождения - актриса уже много лет страдает от болезни Альцгеймера.

Как сообщают российские пропагандисты, звезда лент "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера" борется с неизлечимым диагнозом с середины 2000-х годов, и за это время болезнь прогрессировала настолько, что семья приняла решение полностью скрыть ее от посторонних глаз.

видео дня
Маргарита Терехова давно не была на публике
Маргарита Терехова давно не была на публике / Фото Стархит

Более десяти лет Терехова прикована к постели и практически не покидает ее. Большую часть суток актриса спит, почти не разговаривая, а уход за ней круглосуточно осуществляют сиделки.

Звезда советского кинематографа давно никого не узнает - ни собственных детей, ни других близких людей. Ранее сообщалось, что среди немногих, кого актриса еще способна была распознать, оставалась ее внучка Вера.

Решение полностью закрыть Терехову от публики родные объясняют желанием сохранить память о ней прежней - красивой и полной сил, а не немощной жертвой болезни. Именно поэтому уже много лет никто из посторонних, кроме врачей, не видел актрису.

При этом дочь Анна Терехова подчеркивает, что мать не потеряла связь с миром полностью. "Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает. Мы с братом Александром, его супругой Таней и их пятилетней дочкой Верой стараемся маму чаще навещать", - рассказала Анна Терехова.

Дочь актрисы признает, что победить болезнь невозможно, но грамотный уход способен облегчить состояние. "Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", - отметила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в США появилась тревожная новость о здоровье бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее также популярная российская певица Анжелика Варум, супруга композитора Леонида Агутина, который вначале войны осудил террористическое вторжение диктатора Путина в Украину, неожиданно расплакалась на сцене во время репетиции музыкального конкурса "Новая волна", который сейчас проходит в террористической России.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Терехова

Маргарита Терехова - советская и российская актриса, режиссёр театра и кино. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии имени К. С. Станиславского. Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970-1980 годов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину надвигаются дожди и грозы: в каких областях будет бушевать непогода

На Украину надвигаются дожди и грозы: в каких областях будет бушевать непогода

14:30Синоптик
Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:58Война
На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Кличко сообщил 11-летней дочери о смерти Хайден Панеттьери: "За нее не волнуюсь"

Кличко сообщил 11-летней дочери о смерти Хайден Панеттьери: "За нее не волнуюсь"

Последние новости

14:30

На Украину надвигаются дожди и грозы: в каких областях будет бушевать непогода

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

Реклама
13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

12:38

Кофейная гуща как удобрение: каким именно цветам она действительно помогаетВидео

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

Реклама
12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:46

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:43

После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри КиеваВидео

10:42

"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сценеВидео

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

09:42

Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банкахВидео

09:36

Почему у первых советских автомобилей руль был справа: настоящая причина удивит

Реклама
09:06

Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

08:41

Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипяткомВидео

08:40

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

08:27

Доисторические бактерии едва не уничтожили киевское метро: что произошло под землейВидео

08:06

Пол будет чище и быстрее высохнет — какую воду нужно использовать для мытья

08:03

РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударовФото

07:51

Удар по логистике оккупантов: дроны атаковали крупнейшие НПЗ на юге РФ

07:33

Богданов предупреждает: Украина не выживет, оставаясь посредственным государствоммнение

06:59

"Это можно решить": Бернем сказал, о чем Европа будет просить Трампа для Украины

05:55

"Берегу ее": Джеджула признался, почему скрывает красавицу-жену

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять