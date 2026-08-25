Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

Кратко:
- Что случилось с Биллом Клинтоном
- Почему началась эта подготовка
В СМИ появились сообщения о том, что Хиллари Клинтон якобы начала заранее продумывать организацию похорон своего мужа - бывшего президента США Билла Клинтона.
Как сообщает radaronline.com, по информации источников, речь идёт о предварительных планах на случай будущих событий. Утверждается, что рассматривается проведение церемонии в Вашингтоне, в том числе в формате традиционной государственной службы.
Сообщается также, что сам Билл Клинтон, которому недавно исполнилось 80 лет, якобы занимается упорядочиванием личных дел - в частности, мог внести изменения в своё состояние, оцениваемое примерно в 120 миллионов долларов.
Поводом для подобных разговоров стали опасения за его здоровье. В публикациях напоминают, что у экс-президента ранее были серьёзные медицинские проблемы, включая операции на сердце и госпитализации в последние годы.
При этом официальных подтверждений этой информации нет. Отмечается, что подобные планы - стандартная практика для бывших президентов США, для которых заранее прорабатываются сценарии государственных похорон.
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О персоне: Хилари Клинтон
Хиллари Клинтон - американский политик, дипломат и общественный деятель, одна из самых известных фигур в современной политике США.
Краткая справка:
Родилась: 26 октября 1947 года, Чикаго, США.
Первая леди США (1993–2001) во время президентства Билла Клинтона.
Сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009).
Государственный секретарь США (2009–2013) в администрации Барака Обамы.
Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года, где уступила Дональду Трампу.
Клинтон известна активной позицией в вопросах демократии, прав человека, международной безопасности и укрепления союзов США, включая поддержку НАТО и трансатлантического сотрудничества.
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