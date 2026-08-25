Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

Алена Кюпели
25 августа 2026, 12:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
В США появилась тревожная новость о здоровье бывшего президента США Билла Клинтона.
Появились тревожные новости о здоровья Билла Клинтона
Появились тревожные новости о здоровья Билла Клинтона / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Что случилось с Биллом Клинтоном
  • Почему началась эта подготовка

В СМИ появились сообщения о том, что Хиллари Клинтон якобы начала заранее продумывать организацию похорон своего мужа - бывшего президента США Билла Клинтона.

Как сообщает radaronline.com, по информации источников, речь идёт о предварительных планах на случай будущих событий. Утверждается, что рассматривается проведение церемонии в Вашингтоне, в том числе в формате традиционной государственной службы.

видео дня
Билл Клинтон 01
Билл Клинтон имеет проблемы с сердцем / УНИАН

Сообщается также, что сам Билл Клинтон, которому недавно исполнилось 80 лет, якобы занимается упорядочиванием личных дел - в частности, мог внести изменения в своё состояние, оцениваемое примерно в 120 миллионов долларов.

Поводом для подобных разговоров стали опасения за его здоровье. В публикациях напоминают, что у экс-президента ранее были серьёзные медицинские проблемы, включая операции на сердце и госпитализации в последние годы.

Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон начала подготовку / lifenews.ru

При этом официальных подтверждений этой информации нет. Отмечается, что подобные планы - стандартная практика для бывших президентов США, для которых заранее прорабатываются сценарии государственных похорон.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл собираются вернуться в Великобританию спустя несколько лет жизни в США. Это решение уже вызвало напряжение внутри королевской семьи - особенно со стороны принца Уильяма.

Ранее также предательница Украины Ани Лорак выступила на российском фестивале, вызвав волну критики и насмешек в сети.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Хилари Клинтон

Хиллари Клинтон - американский политик, дипломат и общественный деятель, одна из самых известных фигур в современной политике США.

Краткая справка:

Родилась: 26 октября 1947 года, Чикаго, США.

Первая леди США (1993–2001) во время президентства Билла Клинтона.

Сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009).

Государственный секретарь США (2009–2013) в администрации Барака Обамы.

Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года, где уступила Дональду Трампу.

Клинтон известна активной позицией в вопросах демократии, прав человека, международной безопасности и укрепления союзов США, включая поддержку НАТО и трансатлантического сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:58Украина
Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:56Фронт
Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Последние новости

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

Реклама
11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:46

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:43

После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри КиеваВидео

10:42

"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сценеВидео

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

Реклама
09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

09:42

Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банкахВидео

09:36

Почему у первых советских автомобилей руль был справа: настоящая причина удивит

09:06

Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

08:41

Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипяткомВидео

08:40

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

08:27

Доисторические бактерии едва не уничтожили киевское метро: что произошло под землейВидео

08:06

Пол будет чище и быстрее высохнет — какую воду нужно использовать для мытья

08:03

РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударовФото

07:51

Удар по логистике оккупантов: дроны атаковали крупнейшие НПЗ на юге РФ

07:33

Богданов предупреждает: Украина не выживет, оставаясь посредственным государствоммнение

06:59

"Это можно решить": Бернем сказал, о чем Европа будет просить Трампа для Украины

05:55

"Берегу ее": Джеджула признался, почему скрывает красавицу-жену

05:11

Отнюдь не "бархатцы": как правильно назвать популярные бархатные цветы на украинском

04:30

Гороскоп на сентябрь 2026: чья жизнь кардинально изменится этой осеньюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

03:26

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

03:03

Что нужно успеть заморозить в августе: основные овощи, ягоды и зелень сезона

02:32

"Процесс завершится": экс-глава МИД объяснил, что ждет Украину после войныВидео

02:05

Тайна Индийского океана раскрыта: на дне обнаружили остатки древнего континента

Реклама
01:08

В Киеве и Днепре гремели взрывы: РФ била дронами, что известно о "прилетах"

24 августа, понедельник
23:58

Бананы не испортятся неделями: раскрыт неожиданно простой способ храненияВидео

22:56

"Цель номер один": генерал о городах, которым грозят массированные обстрелы РФ

22:49

Плесень в душевой кабине исчезнет навсегда: какие копеечные средства решат проблему

22:28

Тереть плиту часами больше не надо: простое средство от жира есть на каждой кухнеВидео

22:26

Серия побед до конца лета: знаки зодиака, которые совершат большой прорыв

22:04

Муравьи исчезнут на глазах: домашняя приманка действует быстро и безотказноВидео

21:57

Зачем ставить стакан с соленой водой у порога: один простой секрет

21:48

Россия готовит новый массированный удар — названы сроки и цели атаки на Украину

21:32

Украинские дроны парализовали один из крупнейших НПЗ в РФ: в Reuters раскрыли детали

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять