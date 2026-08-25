Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествие

О чем идет речь в материале:
- Как избавиться от муравьев в доме с помощью корицы
- Как избавиться от муравьев на кухне в домашних условиях
- Откуда берутся чёрные садовые муравьи в доме
Муравьи массово проникают в жилые дома и квартиры через мельчайшие отверстия в поисках пищи. Один из самых простых и экологичных способов отпугивания насекомых предполагает использование обычной молотой корицы. Об этом говорится в материале издания Kerteszkedj.hu.
По данным норвежского Института общественного здоровья (FHI), осенью в домах чаще всего появляются чёрные садовые муравьи, которых также называют "сахарными".
Главред выяснил, как вывести муравьев из дома.
Как корица помогает отпугивать муравьев
Молотую корицу рассыпают тонкой полоской в местах, где насекомые передвигаются или пытаются проникнуть внутрь: на подоконниках, порогах, у дверей на террасу или вдоль щелей у плинтусов.
Эффект заключается в сильном аромате специи, который сбивает насекомых с толку.
"Сильный запах корицы мешает муравьям следовать по своим запаховым следам (феромоновым тропам), поэтому это позволяет сбить их с выбранного маршрута", - отмечают эксперты Kerteszkedj.hu.
В то же время корицу следует рассматривать именно как отпугивающее средство, а не как средство для полного уничтожения колонии.
Почему муравьи появляются на кухне и как уменьшить их количество
Чтобы насекомые потеряли интерес к вашему дому, важно устранить первопричину их визита - доступную пищу. Крошки, сладкие пятна, продукты без упаковки и открытый мусор являются главными магнитами для муравьев.
Эксперты советуют:
- Сразу вытирать пролитые сладкие напитки и соусы;
- Хранить крупы, сахар и печенье в плотно закрытых контейнерах или стеклянных банках;
- Регулярно выносить мусор и мыть посуду сразу после еды.
Часто садовые муравьи покидают дом самостоятельно, как только на улице появляется достаточное количество естественной пищи.
Как перекрыть муравьям доступ в дом
Помимо уборки и использования отпугивателей, необходимо физически ограничить передвижение насекомых. Даже микроскопические трещины у фундамента, оконных рам или дверей могут стать постоянной "трассой" для колонии.
Специалисты норвежского FHI советуют тщательно заделывать и уплотнять все щели у основания стен, подоконников и дверных проемов с помощью силикона или герметика.
Что делать, если муравьи живут в доме круглый год
Если насекомые появляются в доме не только весной, но и летом, осенью или зимой, это свидетельствует о том, что гнездо расположено непосредственно в конструкциях здания (под полом, в утеплителе или стенах).
В таком случае рассыпать корицу на пороге нецелесообразно.
"Если муравейник находится внутри дома, одна корица проблему не решит", - отмечают специалисты.
Для борьбы с внутренней колонией понадобятся специальные гели-приманки замедленного действия (которые рабочие муравьи уносят в гнездо для отравления матки) или помощь профессиональной службы дезинсекции.
Смотрите видео о том, как избавиться от муравьев:
Напомним, как ранее сообщал Главред, полностью избавляться от муравьев на участке необязательно, но проблема начинается, когда они устраивают гнезда возле растений. Эксперты советовали обратить внимание на профилактические меры и устранить источник привлекательности, чтобы насекомые не возвращались. В качестве возможных причин интереса к растениям называли тлю, перезрелые или опавшие плоды, остатки еды и сладкие напитки.
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Об источнике: Kerteszkedj.hu
Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгерскоязычной аудитории.
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