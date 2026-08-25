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Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествие

Юрий Берендий
25 августа 2026, 11:35
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Специи рекомендуется применять вблизи мест проникновения, но специалисты отмечают более эффективный способ борьбы с муравьями.

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествие
Корица против муравьев: в Норвегии назвали простой способ отпугнуть насекомых / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от муравьев в доме с помощью корицы
  • Как избавиться от муравьев на кухне в домашних условиях
  • Откуда берутся чёрные садовые муравьи в доме

Муравьи массово проникают в жилые дома и квартиры через мельчайшие отверстия в поисках пищи. Один из самых простых и экологичных способов отпугивания насекомых предполагает использование обычной молотой корицы. Об этом говорится в материале издания Kerteszkedj.hu.

видео дня

По данным норвежского Института общественного здоровья (FHI), осенью в домах чаще всего появляются чёрные садовые муравьи, которых также называют "сахарными".

Главред выяснил, как вывести муравьев из дома.

Как корица помогает отпугивать муравьев

Молотую корицу рассыпают тонкой полоской в местах, где насекомые передвигаются или пытаются проникнуть внутрь: на подоконниках, порогах, у дверей на террасу или вдоль щелей у плинтусов.

Эффект заключается в сильном аромате специи, который сбивает насекомых с толку.

"Сильный запах корицы мешает муравьям следовать по своим запаховым следам (феромоновым тропам), поэтому это позволяет сбить их с выбранного маршрута", - отмечают эксперты Kerteszkedj.hu.

В то же время корицу следует рассматривать именно как отпугивающее средство, а не как средство для полного уничтожения колонии.

Почему муравьи появляются на кухне и как уменьшить их количество

Чтобы насекомые потеряли интерес к вашему дому, важно устранить первопричину их визита - доступную пищу. Крошки, сладкие пятна, продукты без упаковки и открытый мусор являются главными магнитами для муравьев.

Эксперты советуют:

  • Сразу вытирать пролитые сладкие напитки и соусы;
  • Хранить крупы, сахар и печенье в плотно закрытых контейнерах или стеклянных банках;
  • Регулярно выносить мусор и мыть посуду сразу после еды.

Часто садовые муравьи покидают дом самостоятельно, как только на улице появляется достаточное количество естественной пищи.

Как перекрыть муравьям доступ в дом

Помимо уборки и использования отпугивателей, необходимо физически ограничить передвижение насекомых. Даже микроскопические трещины у фундамента, оконных рам или дверей могут стать постоянной "трассой" для колонии.

Специалисты норвежского FHI советуют тщательно заделывать и уплотнять все щели у основания стен, подоконников и дверных проемов с помощью силикона или герметика.

Что делать, если муравьи живут в доме круглый год

Если насекомые появляются в доме не только весной, но и летом, осенью или зимой, это свидетельствует о том, что гнездо расположено непосредственно в конструкциях здания (под полом, в утеплителе или стенах).

В таком случае рассыпать корицу на пороге нецелесообразно.

"Если муравейник находится внутри дома, одна корица проблему не решит", - отмечают специалисты.

Для борьбы с внутренней колонией понадобятся специальные гели-приманки замедленного действия (которые рабочие муравьи уносят в гнездо для отравления матки) или помощь профессиональной службы дезинсекции.

Натуральные средства против муравьев
Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред


Смотрите видео о том, как избавиться от муравьев:

Напомним, как ранее сообщал Главред, полностью избавляться от муравьев на участке необязательно, но проблема начинается, когда они устраивают гнезда возле растений. Эксперты советовали обратить внимание на профилактические меры и устранить источник привлекательности, чтобы насекомые не возвращались. В качестве возможных причин интереса к растениям называли тлю, перезрелые или опавшие плоды, остатки еды и сладкие напитки.

Украинский блогер Марк Любчик рассказал о преимуществах мытья пола горячей водой и объяснил, что это помогает легче очищать загрязнения. Эксперт акцентировал внимание на практических советах по уборке и мытью горячей водой как способе более быстрого высыхания поверхности. Среди перечисленных преимуществ он выделил более легкое удаление засохших загрязнений, более быстрое высыхание пола и более интенсивный аромат моющих средств в горячей воде.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгерскоязычной аудитории.

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