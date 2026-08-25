После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри Киева

Экс-министр иностранных дел объяснил, какие инструменты превратят Украину в одного из лидеров континента после завершения войны.

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Владимир Огрызко объяснил, как Украина возглавит Европу после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Ключевые тезисы:

Украина станет лидером безопасности Европы

ВСУ доказали устарелость стратегии НАТО

Украина может возглавить мировой рынок зерна

Украина после завершения войны может стать одним из лидеров системы безопасности Европы благодаря уникальному боевому опыту и инициативе по антибаллистической коалиции, к которой уже присоединились десять стран. Такое мнение озвучил в интервью Главреду руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Дипломат обратил внимание на то, что ни одна другая страна континента не имеет практического опыта противостояния масштабной агрессии, который ежедневно приобретает Украина.

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"Пусть меня назовут "розовым оптимистом", но я вижу после войны Украину в совершенно новом облике. Рассмотрим аспект безопасности. Кто, кроме Украины, сегодня может показать всем европейцам пример того, как следует вести чрезвычайно тяжелую войну? Никто! Нет сегодня в Европе страны, которая не теоретически, рисуя стрелочки на карте, а практически может сказать, что "ваша логика не работает". Украинские военные даже во время совместных учений со странами НАТО доказывают, что старая стратегия НАТО не работает и рассчитана на войны прошлого века, а не на современные. Такая страна просто не может находиться вне европейской системы безопасности", - заявил Огрызко.

Антибаллистическая коалиция как новая опора безопасности

По словам дипломата, европейские государства всё меньше рассчитывают на гарантии извне и ищут собственные механизмы защиты от ракетных угроз.

"Зеленский предложил, на мой взгляд, чрезвычайно важную конструкцию – антибаллистическую коалицию. Все в Европе поняли, что полагаться на американцев в этом плане нельзя, потому что США не защитят Европу от российской угрозы. Поэтому нужно создавать нечто независимое от Штатов, по сути европейское. Мы как раз предлагаем такой вариант, и европейцы это поняли – уже объединились десять стран. Это, на мой взгляд, является прообразом новой европейской системы безопасности", - рассказал дипломат.

Проект FREYJA / Инфографика: Главред

Огрызко также обратил внимание на позицию Валерия Залужного относительно устарелости подходов Альянса.

"Что касается НАТО, то я поддерживаю слова Залужного: Альянс не успевает за современными тенденциями и нуждается в реформировании и новых подходах. Украина является лидером в понимании того, как это нужно делать", - добавил дипломат.

По его словам, сочетание украинского опыта, ноу-хау и европейского финансирования позволит обеспечить безопасность континента после завершения войны.

Экономический потенциал: от зерна до металлургии

Помимо оборонного измерения, Огрызко заявил об экономических перспективах страны, обратив внимание на опасения европейцев по поводу конкуренции со стороны украинского агросектора.

"В Европе опасаются продукции украинского сельского хозяйства, поскольку у нас есть возможность наводнить Европу украинским зерном. А это означает, что у нас есть потенциал выхода не только на европейский, но и на мировой рынок с европейским знаком качества. Так что мы можем зарабатывать не только на зерне, но и на продукции из него", - пояснил Огрызко.

Дипломат добавил, что потенциал страны не ограничивается аграрным сектором: по его словам, Украина имеет развитую металлургию, возможности для транспортного бизнеса, собственный торговый флот и наработки в сфере высоких технологий.

"Если эти составляющие заработают, а внутренняя политика государства и его институтов обретёт новую роль, Украина станет одним из лидеров Европы. Это очевидно", - резюмировал Огрызко.

Смотрите видео - Интервью Владимира Огрызко Главреду:

Как писал Главред, Украина вместе с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией объявили о запуске процесса создания Интегрированной коалиции противоракетной обороны - сугубо оборонного объединения, призванного защитить континент от растущей ракетной угрозы.

24 августа в Киеве состоялось заседание "Коалиции желающих", по итогам которого партнеры объявили о новых военных и энергетических пакетах для Украины, усилении противовоздушной обороны, ускорении производства дальнобойных ракет и подготовке совместных военных учений. Одним из важнейших практических решений стало согласие Великобритании рассекретить технологическую информацию о британских компонентах ракет Storm Shadow/SCALP для дальнейшей локализации их производства в Украине, тогда как Франция пообещала ускорить лицензирование производства ракет-перехватчиков для украинской ПВО.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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