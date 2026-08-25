Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

Блогерша показала простой способ очистить противень от жира и нагара.

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Как быстро отмыть противень от жира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как отмыть противень от застарелого жира

Как приготовить домашнее средство для противня

Со временем противень духовки загрязняется настолько, что отмыть его даже специальным средством не так просто. Но блогерша показала, как дома сделать чудо-средство для удаления жира и нагара с противня.

Главред узнал, что София Сизова в TikTok объяснила, как приготовить моющее средство для противня из простых ингредиентов в домашних условиях.

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Как отмыть противень от застарелого жира

Для очистки противня блогерша предлагает использовать фольгу, пищевую соду, уксус и лимон. По желанию в смесь можно добавить немного средства для мытья посуды.

"Из фольги делаю шарик, который с лёгкостью отмоет загрязнения. Добавляю 2 ложки соды, 3 ложки уксуса, выжимаю лимон и, если хочу, чтобы образовалась пена, добавляю каплю средства для мытья посуды", - отметила Сизова.

После нанесения смеси поверхность противня нужно хорошо потереть фольгой, уделяя особое внимание участкам с застарелым жиром и нагаром.

Смотрите видео о том, как отмыть противень:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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