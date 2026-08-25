Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

Вы узнаете:
- Как отмыть противень от застарелого жира
- Как приготовить домашнее средство для противня
Со временем противень духовки загрязняется настолько, что отмыть его даже специальным средством не так просто. Но блогерша показала, как дома сделать чудо-средство для удаления жира и нагара с противня.
Главред узнал, что София Сизова в TikTok объяснила, как приготовить моющее средство для противня из простых ингредиентов в домашних условиях.
Как отмыть противень от застарелого жира
Для очистки противня блогерша предлагает использовать фольгу, пищевую соду, уксус и лимон. По желанию в смесь можно добавить немного средства для мытья посуды.
"Из фольги делаю шарик, который с лёгкостью отмоет загрязнения. Добавляю 2 ложки соды, 3 ложки уксуса, выжимаю лимон и, если хочу, чтобы образовалась пена, добавляю каплю средства для мытья посуды", - отметила Сизова.
После нанесения смеси поверхность противня нужно хорошо потереть фольгой, уделяя особое внимание участкам с застарелым жиром и нагаром.
Смотрите видео о том, как отмыть противень:
@sizovasofiaa Как отмыть противень до блеска? #лайфхак#уборка#кухня#противень#чисто#идея♬ оригинальный звук - Сизова София
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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