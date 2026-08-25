Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелени

Кратко:
- Базиликовая соль является универсальной приправой для многих блюд
- Для приготовления нужны только свежий базилик и крупная соль
- Сушить смесь можно в духовке, электросушилке или на солнце
Если на огороде уродилось много свежего базилика, его можно сохранить не только в замороженном или сушеном виде. Из ароматной зелени легко приготовить домашнюю базиликовую соль, которая станет универсальной приправой для самых разных блюд.
На канале "Смачно та гарно вдома" в Tik Tok поделились сразу двумя рецептами соли - из зеленого и фиолетового базилика.
Как приготовить базиликовую соль
Для приготовления понадобится всего два основных ингредиента: базилик и соль.
Автор Маргарита использовала зеленый базилик с лимонным ароматом, а фиолетовый - с характерным пряным вкусом.
Сначала зелень нужно тщательно промыть и разложить на полотенце. Полностью высушивать базилик не нужно - достаточно дождаться, пока с него стечет лишняя вода. Обычно на это хватает около часа.
Затем нужно взять 50 г базилика и 500 г соли, соблюдая пропорцию 1:10. Ингредиенты помещают в чашу блендера и измельчают до однородной массы. Для приготовления такой приправы лучше выбирать соль крупного помола.
Полученную смесь тонким слоем распределяют на противне, застеленном пергаментом. Затем соль отправляют в духовку, разогретую до 80 градусов. Во время сушки дверцу духовки оставляют слегка приоткрытой, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Базиликовую соль сушат около двух часов в режиме конвекции. При этом важно следить, чтобы смесь полностью высохла. Для сушки также можно использовать электросушилку или естественный способ - оставить соль на солнце, однако в последнем случае процесс займет больше времени.
После полного высыхания соль снова измельчают в блендере в течение нескольких минут. В результате должна получиться сухая однородная ароматная приправа.
Готовую базиликовую соль пересыпают в сухие баночки и плотно закрывают крышками. Ее можно добавлять к мясу, рыбе, овощам, салатам и другим блюдам, которым хочется придать насыщенный аромат свежего базилика.
Смотрите видео - Как приготовить базиликовую соль:
@beautifulathome ?? Два види базилікової солі - зелена та фіолетова! Вона неймовірно ароматна й ідеально доповнює м’ясо, овочі, картоплю, салати та навіть томати. Заготовте зараз, поки сезон свіжого базиліку! ? Обов’язково збережіть рецепт. #базилік#базиліковасіль#спеції#заготовкиназиму#рецепт♬ оригинальный звук - Смачно та гарно вдома
Как писал Главред, если на огороде выросло слишком много острого перца, его можно быстро замариновать без консервации и стерилизации банок. Детальнее читайте в материале: Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации.
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Об источнике: "Смачно та гарно вдома"
Кулинарный канал "Смачно та гарно вдома" ведет девушка по имени Маргарита.
В своих видео она делится с подписчиками:
- интересными рецептами праздничных и обыденных блюд;
- идеями бюджетных блюд;
- идеями декора для дома;
- советами по выращиванию цветов и овощей;
- распаковкой посылок.
На канал подписаны почти 37 тысяч человек в Tik Tok и 95,5 тысяч в Youtube.
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