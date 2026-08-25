Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелени

Базиликовая соль сохраняет весь летний аромат трав и отлично подходит к мясу или овощам.

https://glavred.info/recipes/bazilikovaya-sol-na-zimu-kak-sdelat-aromatnuyu-pripravu-iz-svezhey-zeleni-10791176.html Ссылка скопирована

Базиликовая соль - рецепт ароматной приправы из зелени и соли / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Базиликовая соль является универсальной приправой для многих блюд

Для приготовления нужны только свежий базилик и крупная соль

Сушить смесь можно в духовке, электросушилке или на солнце

Если на огороде уродилось много свежего базилика, его можно сохранить не только в замороженном или сушеном виде. Из ароматной зелени легко приготовить домашнюю базиликовую соль, которая станет универсальной приправой для самых разных блюд.

На канале "Смачно та гарно вдома" в Tik Tok поделились сразу двумя рецептами соли - из зеленого и фиолетового базилика.

видео дня

Как приготовить базиликовую соль

Для приготовления понадобится всего два основных ингредиента: базилик и соль.

Автор Маргарита использовала зеленый базилик с лимонным ароматом, а фиолетовый - с характерным пряным вкусом.

Сначала зелень нужно тщательно промыть и разложить на полотенце. Полностью высушивать базилик не нужно - достаточно дождаться, пока с него стечет лишняя вода. Обычно на это хватает около часа.

Затем нужно взять 50 г базилика и 500 г соли, соблюдая пропорцию 1:10. Ингредиенты помещают в чашу блендера и измельчают до однородной массы. Для приготовления такой приправы лучше выбирать соль крупного помола.

Полученную смесь тонким слоем распределяют на противне, застеленном пергаментом. Затем соль отправляют в духовку, разогретую до 80 градусов. Во время сушки дверцу духовки оставляют слегка приоткрытой, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Базиликовую соль сушат около двух часов в режиме конвекции. При этом важно следить, чтобы смесь полностью высохла. Для сушки также можно использовать электросушилку или естественный способ - оставить соль на солнце, однако в последнем случае процесс займет больше времени.

После полного высыхания соль снова измельчают в блендере в течение нескольких минут. В результате должна получиться сухая однородная ароматная приправа.

Готовую базиликовую соль пересыпают в сухие баночки и плотно закрывают крышками. Ее можно добавлять к мясу, рыбе, овощам, салатам и другим блюдам, которым хочется придать насыщенный аромат свежего базилика.

Смотрите видео - Как приготовить базиликовую соль:

Как писал Главред, если на огороде выросло слишком много острого перца, его можно быстро замариновать без консервации и стерилизации банок. Детальнее читайте в материале: Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Смачно та гарно вдома" Кулинарный канал "Смачно та гарно вдома" ведет девушка по имени Маргарита. В своих видео она делится с подписчиками: интересными рецептами праздничных и обыденных блюд;

идеями бюджетных блюд;

идеями декора для дома;

советами по выращиванию цветов и овощей;

распаковкой посылок. На канал подписаны почти 37 тысяч человек в Tik Tok и 95,5 тысяч в Youtube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред