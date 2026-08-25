Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

После войны Украина может резко ускорить экономический рост.

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Восстановление Украины - что может превратить страну в "экономического тигра" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Владимир Огрызко:

Украина может повторить успех послевоенного экономического восстановления

Ключевым преимуществом страны станут инвестиции и человеческий потенциал

Украина может быстро восстановить разрушенную промышленность и превратиться в нового "европейского тигра", если после войны страна получит масштабный приток международных инвестиций. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду".

Несмотря на потерю части промышленных предприятий из-за оккупации и разрушений, перспективы восстановления будут зависеть прежде всего от объемов внешнего финансирования. По словам дипломата, международное сообщество уже обсуждает значительные программы поддержки Украины.

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"Все это восстановится, если в Украину поступят инвестиции. А они поступят: на восстановление планируют потратить огромные суммы, и об этом говорят каждый год на конференциях по вопросам восстановления, последняя из которых состоялась в Гданьске. Планы очень серьезные", - отметил Огрызко.

В качестве примера он привел послевоенный опыт Германии, которая смогла восстановить экономику при международной поддержке. По мнению Огризко, Украина также может стать одним из главных направлений для крупного иностранного капитала.

"Вспомните, что произошло с Германией после Второй мировой войны, когда ей помогли встать на ноги. Вот и Украина должна стать страной, которая будет "впитывать" иностранные инвестиции", - подчеркнул он.

Огризко убежден, что приход крупного бизнеса позволит восстановить не только отдельные предприятия, но и целые производственные направления в сжатые сроки.

"Если международный бизнес придет в Украину с деньгами, любая промышленность встанет на ноги, причем очень быстро", - отметил дипломат.

В то же время будущее украинской экономики, по его мнению, не будет ограничиваться традиционными секторами. У страны есть определенные возможности в высокотехнологичных сферах, где важную роль будет играть интеллектуальный потенциал украинцев.

"Подчеркиваю, это лишь традиционные отрасли. А у нас есть и яркие умы, которые откроют перспективы и для искусственного интеллекта, и во всём, что связано с новейшими технологиями. Такая страна не может оказаться на задворках истории, а станет новым мощным европейским тигром. Я в это абсолютно верю", - подчеркнул Огрызко.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил об интенсивном производстве ракет в России. Он отметил, что запасы перехватчиков Patriot исчерпаны, и это сказывается на возможностях ПВО. По обнародованным данным, РФ производит более 220 ракет в месяц, из которых 65 являются баллистическими.

Экс-спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что позиция США в отношении оккупированных территорий Украины остается неизменной. Он подчеркнул, что США не признают захваченные территории и сослался на давнюю практику непризнания аннексий.

Reuters сообщило, что Пермский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников. В материале отмечается, что ключевая установка CDU-4 остановлена и часть завода не работает. По оценкам источников, CDU-4 обеспечивала почти 40% мощности завода, а ремонт может занять от одной до двух недель.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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