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Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

Анна Косик
25 августа 2026, 13:22
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Периоды мира в разные исторические эпохи были неравномерными вплоть до обретения Украиной независимости.
Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка
В истории Украины было не так много мирных лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Сколько мирных лет было в разные эпохи Украины
  • Какой период оказался самым длительным по времени затишья
  • Сколько лет Украина прожила без масштабных войн

История украинских земель охватывает века войн, восстаний, набегов и политических потрясений. В то же время были периоды, когда боевые действия не затрагивали украинские территории и длительное время сохранялось относительное спокойствие.

Главред узнал, что украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на YouTube-канале HistoryByMax подсчитал, сколько лет мира в Украине приходилось на различные исторические периоды до обретения независимости.

видео дня

Сколько мирных лет было во времена Руси

Период Киевской Руси сложно назвать мирным из-за постоянных конфликтов, несмотря на то, что государство было одним из крупнейших в Европе. По оценке Максима Шапика, на этот период пришлось около 62 лет относительного мира.

Сколько лет мира было во времена Великого княжества Литовского

Во времена Великого княжества Литовского украинские земли не всегда становились непосредственным театром масштабных событий того времени. Однако полностью спокойным этот период также не был из-за регулярных татарских набегов.

"Набеги татар были регулярными. Поэтому насчитаем 112 лет покоя", - отметил учитель истории.

Сколько мирных лет было в эпоху казачества

Казацкая эпоха была насыщена военными конфликтами и политическими потрясениями. По словам Максима Шапика, говорить о длительном мире в это время сложно, а относительно спокойный период начался ближе к эпохе гетмана Ивана Мазепы.

"Здесь мира почти не было. Относительный мир начался со времен Мазепы. XVIII век. Крестьянские восстания. Раскол Речи Посполитой. Здесь максимум 30 лет", - подытожил блогер.

Сколько лет мира было в XIX веке

XIX век также не был полностью мирным для украинских земель. Период относительного спокойствия прерывался крупными военными потрясениями, в частности Крымской войной.

По подсчетам эксперта, на XIX век приходится около 95 лет мира.

Были ли мирные годы во времена УНР

Период Украинской Народной Республики пришелся на чрезвычайно сложное время. Украинские земли оказались в центре революционных событий, борьбы за государственность и военных противостояний.

Сколько лет Украина прожила без войн в составе УССР

В советский период на территории Украины после окончания Второй мировой войны не происходило масштабных войн, однако это не означало полного отсутствия потрясений и политических преследований.

"УССР - 66 лет без войн. Но репрессии были постоянно. В целом - 450 лет мира", - подчеркнул историк.

Смотрите видео о продолжительности мирных периодов в истории Украины:

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Об источнике: HistoryByMax

HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.

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