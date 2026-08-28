"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

От российских самолетов после атак почти ничего не осталось.

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Стало известно, какова была цель поражения бомбардировщика / Коллаж: Главред, фото: t.me/exile_plus

Кратко:

На спутниковых снимках видно, что ТУ-95МС серьезно поврежден

СБУ, по всей вероятности, поразили борт РФ с целью уменьшения обстрелов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что воины "Альфы" СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС в Энгельсе. Именно такие самолеты страны-агрессора России наносят удары по Украине.

У сети уже появились детали мощного поражения борта РФ. В частности, мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал снимок борта после атаки на аэродроме Энгельс-2.

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Анализ спутниковых снимков пораженного бомбардировщика РФ / фото: t.me/absolutely_reliable

Под удар воинов СБУ попал стратегический бомбардировщик ТУ-95МС. Предварительно, у него сильно повреждено правое крыло. Кроме этого, появился кадр с пораженным в предыдущей атаке учебным бортом ТУ-95МС. Мониторы отметили, что от него почти ничего не осталось.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какова была цель атаки СБУ

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что поражение российского бомбардировщика было достаточно масштабным. Также он предположил, почему СБУ провели такую ​​операцию.

"Сильно прилетело. Видно, что СОУ поставили задачу максимально сократить возможности обстрелов Украины путем ликвидации средств, чем и как это делается", - написал он.

Как удары вглубь РФ влияют на сроки окончания войны

Главред писал, что по мнению дипломата Владимира Огрызко, то, когда закончится война в Украине, зависит только от одного - способности Украины масштабировать удары по российской территории.

Большинство производителей украинского вооружения сегодня волнуются лишь об одном – даже не о технологиях, которые нужно постоянно обновлять, а о том, что им не хватает денег для того, чтобы эти технологии запускать, масштабировать и наносить по России максимально мощные удары.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 26 августа Силы обороны атаковали нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и постоянно используемые инфраструктуру для нанесения ударов по Украине.

Ранее, в ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБС Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолет, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России.

Недавно также Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на которую приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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