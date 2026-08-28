"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

Кратко:
- На спутниковых снимках видно, что ТУ-95МС серьезно поврежден
- СБУ, по всей вероятности, поразили борт РФ с целью уменьшения обстрелов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что воины "Альфы" СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС в Энгельсе. Именно такие самолеты страны-агрессора России наносят удары по Украине.
У сети уже появились детали мощного поражения борта РФ. В частности, мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал снимок борта после атаки на аэродроме Энгельс-2.
Под удар воинов СБУ попал стратегический бомбардировщик ТУ-95МС. Предварительно, у него сильно повреждено правое крыло. Кроме этого, появился кадр с пораженным в предыдущей атаке учебным бортом ТУ-95МС. Мониторы отметили, что от него почти ничего не осталось.
Какова была цель атаки СБУ
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что поражение российского бомбардировщика было достаточно масштабным. Также он предположил, почему СБУ провели такую операцию.
"Сильно прилетело. Видно, что СОУ поставили задачу максимально сократить возможности обстрелов Украины путем ликвидации средств, чем и как это делается", - написал он.
Как удары вглубь РФ влияют на сроки окончания войны
Главред писал, что по мнению дипломата Владимира Огрызко, то, когда закончится война в Украине, зависит только от одного - способности Украины масштабировать удары по российской территории.
Большинство производителей украинского вооружения сегодня волнуются лишь об одном – даже не о технологиях, которые нужно постоянно обновлять, а о том, что им не хватает денег для того, чтобы эти технологии запускать, масштабировать и наносить по России максимально мощные удары.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что 26 августа Силы обороны атаковали нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и постоянно используемые инфраструктуру для нанесения ударов по Украине.
Ранее, в ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБС Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолет, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России.
Недавно также Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на которую приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день.
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О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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