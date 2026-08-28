Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

Владимир Зеленский подтвердил атаку Сил обороны Украины по территории врага.

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СОУ поразили НПЗ в Ярославской области за 1000 км от фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Зеленский подтвердил удар по Ярославскому НПЗ

Воины СБУ Альфа поразили ракетоноситель Ту-95МС в Энгельсе

Силы обороны ответили на российскую агрессию в Черном море

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории страны-агрессора РФ. Детали раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение суток СОУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославском регионе.

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"Расстояние – 1000 км от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на русскую войну в Черном море", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что в российском Энгельсе воины "Альфы" СБУ поразили ракетоноситель ТУ-95МС.

"Именно такие самолеты наносят удары по Украине", - подчеркнул президент.

"Спасибо за меткость всем нашим воинам! Это все ответ на их удары. Россияне должны чувствовать, что такое война", - резюмировал Зеленский.

Отметим, в компании Fire Point ранее заявили, что Силы обороны Украины поразили Ярославский НПЗ с помощью БПЛА FP-1.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

В ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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