Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Помочь РФ ввести свои войска в Краматорск и Славянск, по мнению аналитиков, может объявление мобилизации.

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Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Что написано в материале WELT:

Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области

РФ уже потеряла около 1,4 млн солдат

Кремль вряд ли пойдет на серьезные переговоры о завершении войны

Российские войска могут попытаться захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. К такому выводу пришли европейские разведывательные структуры, данные которых приводит немецкое издание WELT.

Как отмечают журналисты, сейчас Украина удерживает чуть менее 20% территории Донецкой области. При этом вопрос, по их оценке, заключается уже не столько в потенциальной возможности РФ установить контроль над оставшейся частью региона, сколько в сроках, когда это может произойти.

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Согласно приведенным изданием оценкам разведки, российские силы способны достичь этой цели в 2027 году. Однако такой сценарий, как подчеркивает WELT, может обойтись России крайне высокой ценой.

По информации издания, совокупные потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1,4 млн военнослужащих. Из них, как утверждается, порядка 450 тысяч погибли, а почти миллион получили ранения.

При этом замедление темпов российского продвижения еще не означает стабилизации фронта. Журналисты указывают, что в отдельных районах положение украинских Сил обороны с тактической точки зрения продолжает ухудшаться.

Славянск / Инфографика: Главред

Мобилизация может ускорить наступление РФ

Одним из факторов, способных усилить российскую группировку, эксперты называют новую мобилизацию. По оценкам аналитиков, после ее объявления российскому Генштабу потребуется около четырех месяцев, чтобы получить существенное пополнение личного состава.

Еще одним возможным элементом российской стратегии может стать давление на украинскую логистику в районе Краматорска и Славянска. Нарушение маршрутов снабжения, считают эксперты, способно значительно сократить время, в течение которого украинские войска смогут эффективно удерживать эти города.

При этом перспективы переговоров также напрямую связывают с ситуацией на Донбассе. По мнению экспертов, цитируемых WELT, Кремль вряд ли согласится на серьезные переговоры о завершении войны до тех пор, пока не добьется полного захвата Донецкой области.

Однако Донбасс, по их оценке, может оказаться для России далеко не конечной целью.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади считает, что стратегические намерения Кремля значительно шире установления контроля над Донбассом.

"Донбасс – это промежуточная, а не конечная цель. Целью России остается вовлечение Украины в свою сферу влияния; по данным украинской разведки, уже существуют планы дальнейших действий в отношении Николаева, Херсона и Одессы, хотя и без конкретных дат", - заявил Гади.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно украинские военные смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля вокруг Константиновки, при этом наиболее сложная ситуация складывается в районе Часового Яра, где украинская группировка может оказаться под серьезным давлением в случае потери флангов.

Оккупационная армия страны-агрессора России ведет два основных наступления - на северные и южные окраины украинского крепостного пояса в Донецкой области, который является главной целью Москвы в весенне-летней кампании 2026 года.

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Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

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