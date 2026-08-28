Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Виталий Кирсанов
28 августа 2026, 16:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Помочь РФ ввести свои войска в Краматорск и Славянск, по мнению аналитиков, может объявление мобилизации.
Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области
Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Что написано в материале WELT:

  • Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области
  • РФ уже потеряла около 1,4 млн солдат
  • Кремль вряд ли пойдет на серьезные переговоры о завершении войны

Российские войска могут попытаться захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. К такому выводу пришли европейские разведывательные структуры, данные которых приводит немецкое издание WELT.

Как отмечают журналисты, сейчас Украина удерживает чуть менее 20% территории Донецкой области. При этом вопрос, по их оценке, заключается уже не столько в потенциальной возможности РФ установить контроль над оставшейся частью региона, сколько в сроках, когда это может произойти.

видео дня

Согласно приведенным изданием оценкам разведки, российские силы способны достичь этой цели в 2027 году. Однако такой сценарий, как подчеркивает WELT, может обойтись России крайне высокой ценой.

По информации издания, совокупные потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1,4 млн военнослужащих. Из них, как утверждается, порядка 450 тысяч погибли, а почти миллион получили ранения.

При этом замедление темпов российского продвижения еще не означает стабилизации фронта. Журналисты указывают, что в отдельных районах положение украинских Сил обороны с тактической точки зрения продолжает ухудшаться.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Мобилизация может ускорить наступление РФ

Одним из факторов, способных усилить российскую группировку, эксперты называют новую мобилизацию. По оценкам аналитиков, после ее объявления российскому Генштабу потребуется около четырех месяцев, чтобы получить существенное пополнение личного состава.

Еще одним возможным элементом российской стратегии может стать давление на украинскую логистику в районе Краматорска и Славянска. Нарушение маршрутов снабжения, считают эксперты, способно значительно сократить время, в течение которого украинские войска смогут эффективно удерживать эти города.

При этом перспективы переговоров также напрямую связывают с ситуацией на Донбассе. По мнению экспертов, цитируемых WELT, Кремль вряд ли согласится на серьезные переговоры о завершении войны до тех пор, пока не добьется полного захвата Донецкой области.

Однако Донбасс, по их оценке, может оказаться для России далеко не конечной целью.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади считает, что стратегические намерения Кремля значительно шире установления контроля над Донбассом.

"Донбасс – это промежуточная, а не конечная цель. Целью России остается вовлечение Украины в свою сферу влияния; по данным украинской разведки, уже существуют планы дальнейших действий в отношении Николаева, Херсона и Одессы, хотя и без конкретных дат", - заявил Гади.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно украинские военные смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля вокруг Константиновки, при этом наиболее сложная ситуация складывается в районе Часового Яра, где украинская группировка может оказаться под серьезным давлением в случае потери флангов.

Оккупационная армия страны-агрессора России ведет два основных наступления - на северные и южные окраины украинского крепостного пояса в Донецкой области, который является главной целью Москвы в весенне-летней кампании 2026 года.

Больше новостей:

Об источнике: Die Welt

Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Константиновка Славянск российские войска война на Донбассе Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:26Фронт
Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

16:19Фронт
РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

Последние новости

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Реклама
16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

Реклама
13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

Реклама
11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

10:03

РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

09:53

Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

09:36

Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

09:19

Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

08:59

Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФмнение

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробностиФото

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять