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Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

Алексей Тесля
28 августа 2026, 18:52
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Олег Жданов рассказал о том, где Россия может разместить пусковые установки северокорейских ракет.
Искандер
РФ готовит новые обстрелы Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Главное из заявлений Жданова:

  • Дальность северокорейских ракет значительная - до 500 км
  • Россия стремится сломать сопротивление украинского общества

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов ответил на вопрос о том, насколько серьезную проблему для Украины создадут северокорейские ракетчики, которых РФ привлекает для ударов баллистикой.

"К сожалению, северокорейские ракетчики добавят нам головной боли: чем больше боеспособных пусковых установок, тем большими будут залпы ракет по украинской территории. Дальность северокорейских ракет значительная: до 500 км будет составлять зона поражения на нашей территории", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем военный эксперт также высказал предположение о том, в каких регионах РФ может размещать пусковые установки и ракетчиков из КНДР.

"Где Россия разместит пусковые установки северокорейских ракет – угадать сложно: это может быть Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская области РФ. Только российский генштаб определит, какой участок для него наиболее важен в плане огневого поражения. Думаю, что Россия нацелит северокорейские ракеты на Киев и Киевскую область, потому что в любом государстве столица очень влияет на формирование общественного мнения. А России необходимо сломать сопротивление украинского общества и вынудить нас признать, что плохой мир лучше, чем хорошая война", - добавил Жданов.

ракеты кндр инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт объяснил, чем опасны удары по энергосистеме Украины

Атаки на объекты украинской энергетики могут привести не только к повреждению отдельных объектов, но и к перебоям с электроснабжением. Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, российские удары часто направлены на подстанции и ключевые линии электропередачи, которые обеспечивают передачу энергии между регионами. Выход таких объектов из строя нарушает привычную схему распределения нагрузки.

В результате оставшиеся элементы энергосистемы вынуждены работать с повышенной нагрузкой. Это увеличивает вероятность перегрузок и новых повреждений, что может осложнить стабильное снабжение потребителей электричеством.

Ранее Рябцев объяснял, что в подобных условиях операторы могут вводить временные ограничения для потребителей. Такой механизм позволяет уменьшить нагрузку на сеть, защитить оборудование и снизить риск возникновения более масштабных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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