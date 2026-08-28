67-летний украинский актер сдедал заявление об усыновлении

Кратко:
- Какими мыслями поделился актер
- Что он думает об усыновлении
Популярный украинский актер Владимир Горянский неожиданно заговорил об усыновлении.
Своими мыслями он поделился с проектом "Наодинці з Гламуром". По словам артиста, дети - это большая ответственность. Кроме того, актеру уже 67 лет, поэтому стать отцом в таком возрасте достаточно сложно.
"Вы знаете, нужно иметь ответственность все-таки. Можно иметь детей, но если ребенку будет 10 лет, мне уже будет почти 75…", - полагает актер.
Артист также добавляет, что они с женой ни раз думали над этой темой.
"Это большая ответственность. Мы думали об этом, но я пока не знаю. Это большая ответственность, и чтобы прийти к этому шагу, воспитать, чтобы ребенок в 18 лет пошел в свет - знаете, сколько энергии нужно? Потому как Бог даст. Если Бог захочет, он это сделает, что мы не будем знать", - говорит он.
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О персоне: Владимир Горянский
Владимир Горянский - советский и украинский актёр, телеведущий, Народный артист Украины. С 2004 года - ведущий ряда передач на телеканале "Интер", многократный участник "Игр Патриотов". В 2006 году выпустил диск романсов "Негромкий вальс". В 2015 году Горянский тайно женился на Елене Фейса.
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