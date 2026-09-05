Интересная головоломка со спичками: взрослые ломают голову, а дети решают

Головоломки со спичками - это простой способ превратить обычную тренировку мозга в увлекательную игру.

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Запутанная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками могут стать хорошим способом с пользой провести несколько свободных минут. Они сочетают в себе арифметику, логику, внимательность и творческий поиск, причем для этого не нужны сложные формулы или специальные знания.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 43 секунды.

Переставьте две спички / фото: Главред

Нужно не только правильно выполнить арифметическое действие, но и увидеть цифры и математические знаки как отдельные элементы, которые можно изменять, пишет Главред.

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Чтобы исправить неверное уравнение, недостаточно просто хорошо считать - нужно понять, какую именно спичку можно переместить или убрать и как это изменит всю конструкцию.

Не стоит торопиться, внимательно проверьте условие и обратите внимание даже на незначительные изменения.

Внимательно проанализируйте уравнение. Иногда правильный ответ скрывается в самой незаметной детали.

Не спешите с выводами и рассмотрите все возможные варианты. Даже одна спичка может полностью изменить значение примера.

Если вам удалось разгадать эту головоломку - поздравляем! Если нет - не расстраивайтесь. Решение головоломки можно посмотреть ниже.

Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "6+1=12". Чтобы равенство стало верным, нужно переместить одну спичку.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с белкой. Время ограничено, нужно уложиться в 38 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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