Сокровища лежали прямо под ногами: найден рекордный клад серебра викингов

Основу находки составляют слитки, украшения, монеты и фрагменты серебра, которое викинги использовали в расчетах по весу.

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Найден уникальный клад / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Найден крупнейший из известных в Дании клад серебра эпохи викингов

Всего археологи насчитали около 700 предметов

Обычные работы по благоустройству участка привели к одной из самых значительных археологических находок Дании. Житель Ребильда на севере страны, готовивший место под новую террасу, обнаружил в земле крупнейший из известных в Дании клад серебра эпохи викингов.

Сначала мужчина решил, что садовые вилы зацепили металлический мусор. Однако, продолжив раскопки руками, он начал находить монеты, украшения и серебряные слитки, пишет Daily Mail.

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Всего археологи насчитали около 700 предметов и фрагментов общей массой примерно 18,5 кг. Это почти втрое больше предыдущего крупнейшего серебряного клада викингов, найденного в Дании.

Основу находки составляют слитки, украшения, монеты и фрагменты серебра, которое викинги использовали в расчетах по весу. Наличие арабских и англосаксонских монет указывает на широкие торговые связи: серебро поступало в Скандинавию из разных уголков Европы и исламского мира.

Особый интерес представляет руническая надпись на одном из слитков. Исследователи пока не смогли точно определить ее значение и допускают, что она может быть связана с владельцем клада.

Археолог Торбен Сарау назвал находку своеобразным "сейфом" эпохи викингов.

По мнению специалистов, характер клада свидетельствует о том, что серебро было собрано и спрятано намеренно. Для владельца оно, вероятно, представляло собой значительный запас богатства, который можно было использовать для торговли или других расчетов.

Почему же почти 20 кг серебра оказались под землей и почему их хозяин так и не вернулся за сокровищем спустя более тысячи лет - пока остается загадкой.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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