Египетскую телеведущую и блогера приговорили к смертной казни: что она сделала

Кратко:
- Что сделала телеведущая
- Что теперь с ней будет дальше
В Египте суд приговорил к смертной казни через повешение телеведущую и инфлюенсера Сару Халифу, признав её виновной в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и распространением наркотиков.
Как пишет The Jerusalem Post, 39-летняя Халифа проходила по делу вместе с ещё 11 участниками сети. Следствие установило, что в двух квартирах в Каире были оборудованы подпольные лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.
По данным правоохранителей, в ходе рейдов было изъято более 750 кг запрещённых веществ, а также сырьё для их производства, оружие и боеприпасы.
Прокуратура утверждает, что Халифа играла ключевую роль в финансировании группировки и поддерживала контакты с международными преступными структурами, в том числе выезжая за границу. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей, записи разговоров и видеоматериалы.
Сама Халифа отвергает обвинения. Она заявила, что никогда не имела отношения к наркотикам и оказалась рядом с ними лишь во время съёмок в офисе антинаркотического ведомства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Всего по делу проходили 28 человек:
- 12 приговорены к смертной казни,
- 9 получили пожизненное заключение,
- 7 были оправданы.
Кроме того, Халифе и ряду других фигурантов назначили ещё пять лет тюрьмы по отдельному эпизоду, связанному с похищением и избиением молодого человека.
По египетскому законодательству смертные приговоры утверждаются после консультации с верховным муфтием страны и могут быть оспорены в кассационном суде.
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О персоне: Сара Халифа
Сара Халифа - египетская телеведущая, продюсер и предпринимательница, приговоренная в сентябре 2026 года к смертной казни по обвинению в организации крупного наркосиндиката.
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