Египетскую телеведущую и блогера приговорили к смертной казни: что она сделала

Сара Халифа подозревается в серьезном преступлении.

https://glavred.info/starnews/egipetskuyu-televedushchuyu-i-blogera-prigovorili-k-smertnoy-kazni-chto-ona-sdelala-10794428.html Ссылка скопирована

Египетскую телеведущую могут повесить / Коллаж Главред, фото Instagram/sara_khaliifa

Кратко:

Что сделала телеведущая

Что теперь с ней будет дальше

В Египте суд приговорил к смертной казни через повешение телеведущую и инфлюенсера Сару Халифу, признав её виновной в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и распространением наркотиков.

Как пишет The Jerusalem Post, 39-летняя Халифа проходила по делу вместе с ещё 11 участниками сети. Следствие установило, что в двух квартирах в Каире были оборудованы подпольные лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

видео дня

Сара Халифа может быть повешенной / Фото Instagram/sara_khaliifa

По данным правоохранителей, в ходе рейдов было изъято более 750 кг запрещённых веществ, а также сырьё для их производства, оружие и боеприпасы.

Прокуратура утверждает, что Халифа играла ключевую роль в финансировании группировки и поддерживала контакты с международными преступными структурами, в том числе выезжая за границу. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей, записи разговоров и видеоматериалы.

Сара Халифа может быть повешенной / Фото Instagram/sara_khaliifa

Сама Халифа отвергает обвинения. Она заявила, что никогда не имела отношения к наркотикам и оказалась рядом с ними лишь во время съёмок в офисе антинаркотического ведомства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Всего по делу проходили 28 человек:

12 приговорены к смертной казни,

9 получили пожизненное заключение,

7 были оправданы.

Кроме того, Халифе и ряду других фигурантов назначили ещё пять лет тюрьмы по отдельному эпизоду, связанному с похищением и избиением молодого человека.

По египетскому законодательству смертные приговоры утверждаются после консультации с верховным муфтием страны и могут быть оспорены в кассационном суде.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в террористической России скончался ведущий самого лживого телеканала "Россия 24" Алексей Вишневецкий.

Ранее стало известно о том, что популярная голивудская актриса Натали Портман стала мамой в третий раз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Сара Халифа Сара Халифа - египетская телеведущая, продюсер и предпринимательница, приговоренная в сентябре 2026 года к смертной казни по обвинению в организации крупного наркосиндиката.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред