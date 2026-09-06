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Египетскую телеведущую и блогера приговорили к смертной казни: что она сделала

Алена Кюпели
6 сентября 2026, 12:37обновлено 6 сентября, 13:23
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Сара Халифа подозревается в серьезном преступлении.
Египетскую телеведущую могут повесить
Египетскую телеведущую могут повесить / Коллаж Главред, фото Instagram/sara_khaliifa

Кратко:

  • Что сделала телеведущая
  • Что теперь с ней будет дальше

В Египте суд приговорил к смертной казни через повешение телеведущую и инфлюенсера Сару Халифу, признав её виновной в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и распространением наркотиков.

Как пишет The Jerusalem Post, 39-летняя Халифа проходила по делу вместе с ещё 11 участниками сети. Следствие установило, что в двух квартирах в Каире были оборудованы подпольные лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

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Сара Халифа может быть повешенной
Сара Халифа может быть повешенной / Фото Instagram/sara_khaliifa

По данным правоохранителей, в ходе рейдов было изъято более 750 кг запрещённых веществ, а также сырьё для их производства, оружие и боеприпасы.

Прокуратура утверждает, что Халифа играла ключевую роль в финансировании группировки и поддерживала контакты с международными преступными структурами, в том числе выезжая за границу. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей, записи разговоров и видеоматериалы.

Сара Халифа может быть повешенной
Сара Халифа может быть повешенной / Фото Instagram/sara_khaliifa

Сама Халифа отвергает обвинения. Она заявила, что никогда не имела отношения к наркотикам и оказалась рядом с ними лишь во время съёмок в офисе антинаркотического ведомства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Всего по делу проходили 28 человек:

  • 12 приговорены к смертной казни,
  • 9 получили пожизненное заключение,
  • 7 были оправданы.

Кроме того, Халифе и ряду других фигурантов назначили ещё пять лет тюрьмы по отдельному эпизоду, связанному с похищением и избиением молодого человека.

По египетскому законодательству смертные приговоры утверждаются после консультации с верховным муфтием страны и могут быть оспорены в кассационном суде.

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О персоне: Сара Халифа

Сара Халифа - египетская телеведущая, продюсер и предпринимательница, приговоренная в сентябре 2026 года к смертной казни по обвинению в организации крупного наркосиндиката.

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