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Уиткофф и Кушнер уже в Киеве: Зеленский заявил о начале переговоров

Дарья Пшеничник
6 сентября 2026, 14:27
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Американскую делегацию на вокзале встречали Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия.
Уиткофф и Кушнер уже в Киеве: Зеленский заявил о начале переговоров
Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину
  • Визит состоялся сразу после переговоров в Москве
  • Делегацию встретили Буданов, Умеров и Арахамия

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Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые прибыли в Украину - и произошло это на следующий день после их переговоров с Владимиром Путиным в Москве, сообщает УНИАН.

Американских представителей встречали прямо у поезда. По информации корреспондента издания, на перроне находились глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что предшествовало визиту в Киев

Накануне представители Дональда Трампа работали в российской столице. Там они провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, и предметом разговора стало завершение войны против Украины.

Таким образом, визит в Киев стал продолжением той же переговорной линии - но уже с украинской стороной.

Впоследствии президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что переговоры с американской стороной уже начались.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Украине нужна активизация переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украине необходима максимальная активизация мирных усилий с участием США. У Киева есть креативные идеи относительно мира.

По его словам, в мирном процессе не должно быть пауз, и новый активный политико-дипломатический сезон должен прежде всего сосредоточиться на том, как закончить войну.

"У Украины есть идеи, в том числе креативные, чтобы максимально активизировать этот процесс. Мы ожидаем приезда американской переговорной команды", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине

Ранее отмечалось, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако страна-агрессор Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, посланцы президента США Дональда Трампа в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Уиткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

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Об персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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мирные переговоры Стив Уиткофф Переговоры с Уиткоффом и Кушнером
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