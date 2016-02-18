Порошенко требует от нардепов принять "безвизовые" законы до конца дня: не играйте с правилами

Сегодня, 18 февраля, народные депутаты Украины должны принять законопроекты из так называемого "безвизового пакета".

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде, опубликованном на сайте главы государства.

Порошенко обратился к депутатам Рады с призывом поддержать последние законопроекты, необходимые для введения ЕС безвизового режима для украинцев, в редакции, которая отвечает требованиям Евросоюза.

"Выход из парламентско-правительственного кризиса требует быстрых и решительных действий, но этот кризис никоим образом не должен препятствовать европейской интеграции Украины. Остался буквально один день, даже вечер, для принятия последних законов, которые открывают двери гражданам Украины для безвизовых поездок в страны Евросоюза", —отмечает глава государства.

По его словам, сейчас Президентом сделано все необходимое для быстрой формализации решения о безвизовом режиме.

"Эту формализацию Еврокомиссия начнет буквально завтра, если сегодня вы, украинские парламентарии, примете необходимые законы... И вот что настораживает и даже беспокоит, так это желание некоторых депутатов и целых комитетов "улучшить" эти документы", - говорится в заявлении.

Порошенко также отметил, что голосовать народные депутаты должны именно в той редакции, которой требует Европейский Союз.

"Правила присоединения к престижному клубу стран с безвизовым режимом – это их правила, и к ним нас никто не заставляет. Но есть четкий запрос общества принять эти нововведения. Большинство из них касаются так или иначе вопросов борьбы с коррупцией. И это прежде всего наш украинский интерес. Это нам нужно в первую очередь, а не Евросоюзу", - убеждает президент Порошенко.

Он также предупредил Раду, что в случае сегодняшнего непринятия законов, введение безвизового режима будет отложено.

"Прошу вас, как давно советуют нам европейцы, играть по правилам Евросоюза, а не играть с правилами.

В эти дни страна отмечает и годовщину победы Революции Достоинства, и годовщину убийства героев Небесной сотни кровавым режимом. Следствие в этих делах собрало доказательную базу, и есть юридические основания наказывать виновных.

Поэтому прошу вас сегодня принять еще два закона. Один из них должен открыть путь к заочному судопроизводству над организаторами ужасных бесчеловечных преступлений против участников Революции Достоинства. Другой – вернуть в бюджет награбленное организованным преступным группировкам Януковича и использовать этот ресурс на укрепление обороноспособности страны", — подытожил глава государства.

Как известно, Порошенко ожидает введения безвизового режима с ЕС уже через несколько месяцев.