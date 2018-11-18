"Не может двигаться": адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича

Виктор Янукович находится в московской больнице и не может двигаться, сообщил адвокат / Reuters

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович находится в больнице в столице Российской Федерации Москве, он получил достаточно тяжелую травму и не может двигаться.

Янукович получил спортивную травму, он не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене, рассказал его адвокат Александр Горшинский "Громадському".

"Я был в Москве в пятницу (16 ноября — Ред.). Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (Янукович должен сказать последнее слово в суде — Ред.). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая, и он не может двигаться", — отметил собеседник.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.