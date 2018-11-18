Виктор Янукович попал в реанимацию — СМИ

Виктор Янукович серьезно травмировался и попал в больницу, сообщили журналисты / Скриншот

В России беглый бывший президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 16 ноября, попал в реанимацию Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Экс-глава государства получил травмы во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, оттуда его в машине скорой помощи увезли в больницу, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на слова медика.

"... несколько людей сопровождали… Януковича... В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику", — отметило издание.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.