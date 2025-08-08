Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огонь

Кратко:
- 8 августа истекает ультиматум Трампа Путину
- Трамп возложил ответственность за прекращение войны на главу РФ
- Президент США выразил разочарование действиями Москвы
В пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп поставил российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома заявил, что прекращение огня в войне в Украине зависит от российского лидера.
В Овальном кабинете журналисты спросили, актуален ли дедлайн в отношении прекращения огня.
"Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - сказал Трамп.
Также он заявил, что возможные новые санкции против России зависят от решений её руководства. Трамп не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже в пятницу.
Смотрите видео - Трамп сказал, от кого зависит решение о прекращении огня в Украине:
Ультиматум Трампа Путину - что известно
14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.
Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.
Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.
6 июля после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в Москве, у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%.
Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости
Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишет издание Onet, администрация Трампа сделала Кремлю чрезвычайно выгодное предложение. Детальнее читайте в материале: Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира.
Кремль подтвердил договорённость о встрече Путина и Трампа. Ориентировочно переговоры намечены на следующую неделю, но сроки могут измениться.
Возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского Москва не комментировала.
Состоится ли встреча Путина, Трампа и Зеленского - мнение эксперта
Журналист и политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Яковина считает, что встреча в трехстороннем формате маловероятна.
"Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) сказал, что такая встреча состоится, если по ее итогам будет что подписать. То есть, если принципиальная договоренность о мире не появится заранее, то и встречаться смысла не будет", - считает Яковина.
По его словам, Путин не согласится на мир без мощного давления со стороны лично Трампа.
"То есть без встречи не будет договоренности о мире, а без договоренности не будет встречи. Трамп, понятно, хотел бы приехать на подписание перемирия и получить там сертификат на нобелевку. В переговоры вступать ему неохота. Но если бы достичь перемирия можно было бы без его непосредственного участия, то он и не нужен был бы", - добавил журналист.
Другие новости:
- Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности
- Есть пять сценариев: как завершится война в Украине
- "На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред