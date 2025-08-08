Укр
Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огонь

Анна Ярославская
8 августа 2025, 07:31
Возможные новые санкции против России зависят от решений её руководства, заявил президент США.
Трамп сказал, что прекращение огня зависит от Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • 8 августа истекает ультиматум Трампа Путину
  • Трамп возложил ответственность за прекращение войны на главу РФ
  • Президент США выразил разочарование действиями Москвы

В пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп поставил российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома заявил, что прекращение огня в войне в Украине зависит от российского лидера.

В Овальном кабинете журналисты спросили, актуален ли дедлайн в отношении прекращения огня.

"Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - сказал Трамп.

Также он заявил, что возможные новые санкции против России зависят от решений её руководства. Трамп не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже в пятницу.

Смотрите видео - Трамп сказал, от кого зависит решение о прекращении огня в Украине:

Ультиматум Трампа Путину - что известно

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

6 июля после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в Москве, у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Onet, администрация Трампа сделала Кремлю чрезвычайно выгодное предложение. Детальнее читайте в материале: Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира.

Кремль подтвердил договорённость о встрече Путина и Трампа. Ориентировочно переговоры намечены на следующую неделю, но сроки могут измениться.

Возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского Москва не комментировала.

Состоится ли встреча Путина, Трампа и Зеленского - мнение эксперта

Журналист и политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Яковина считает, что встреча в трехстороннем формате маловероятна.

"Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) сказал, что такая встреча состоится, если по ее итогам будет что подписать. То есть, если принципиальная договоренность о мире не появится заранее, то и встречаться смысла не будет", - считает Яковина.

По его словам, Путин не согласится на мир без мощного давления со стороны лично Трампа.

"То есть без встречи не будет договоренности о мире, а без договоренности не будет встречи. Трамп, понятно, хотел бы приехать на подписание перемирия и получить там сертификат на нобелевку. В переговоры вступать ему неохота. Но если бы достичь перемирия можно было бы без его непосредственного участия, то он и не нужен был бы", - добавил журналист.

