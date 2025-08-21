В Украине больше не будет ПТУ и 'бурс' - чем их заменят

В Украине ликвидируются ПТУ, а вместо них создается современная система профессиональных и военных колледжей и центров совершенства, указывает нардеп.

О чем сказал Сергей Бабак:

Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий изменения в профессиональном образовании

Училищ, бурс, ПТУ больше не будет

Систему профессионального образования разделили на 2 части

Сегодня, 21 августа Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д). Согласно ему теперь в Украине больше не будет больше никаких ПТУ или "бурс". Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНИАН.

"Мы сейчас радикально и кардинально меняем профессиональное образование. Теперь не будет училищ, бурс, ПТУ, а будут профессиональные колледжи, военные колледжи, будет Центр профессионального совершенства", - подчеркнул Бабак.

Сергей Бабак пояснил, что система профессионального образования условно делится на две составляющие.

Первая начинается после 9 класса и сохраняет предыдущую модель, однако на качественно новом уровне. Она предусматривает трех- или четырехлетнее обучение с получением профессии и возможностью сразу выйти на рынок труда.

Вторая часть, по словам нардепа, ориентирована на взрослых, которые уже имеют полное общее среднее образование. Она создана для переквалификации или повышения квалификации, в частности ветеранов.

По словам Бабака, теперь не обязательно учиться три-четыре года в заведении профобразования - достаточно пройти короткие курсы и сдать экзамен в квалификационном центре, чтобы получить официальное свидетельство, признанное государством и работодателями.

Он подчеркнул, что отныне именно работодатели будут иметь влияние на содержание учебных программ в профессиональных лицеях и колледжах, чтобы те отвечали современным потребностям рынка.

Что касается финансирования, то оно возможно по двум моделям: через статус бюджетного учреждения с региональным заказом или через бизнес-заказ.

В то же время предусмотрен новый вариант - профколледжи могут становиться неприбыльными коммунальными предприятиями, что обеспечит им полную финансовую независимость от казначейства.

