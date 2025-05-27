В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

Подземные образовательные пространства создаются как пространства двойного назначения.

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В Украине строится сеть из примерно 200 подземных школ / коллаж: Главред, фото: скриншот MON UKRAINE

Кратко:

Построено уже 15 подземных школ

До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще более 180 школ

Правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минцифры Михаил Федоров на форуме "Образование новой Украины" в Киеве во вторник.

"Была смоделирована сеть подземных школ, которые сейчас строятся в нашей стране, примерно 200 школ строятся. Многие школы получили свои укрытия. И все было смоделировано так, чтобы дополнительно появились и автобусы, которые будут развозить детей, и мы выведем максимальное количество детей", - сказал он. видео дня

Как уточнил первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, из этих 200 школ уже построено 15.

Он подчеркнул, что как в пилотных проектах, так и, согласно общей модели, эти подземные образовательные пространства создаются как пространства двойного назначения, которые могут использоваться и после завершения войны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на форуме, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще более 180 таких школ. По его словам, сейчас 80% всех украинских школ имеют укрытия различного типа.

Кудрявец добавил, что в рамках образовательной реформы также будет создано более 100 современных STEM-лабораторий, 210 новых пищеблоков и 980 ячеек для защиты Украины.

По его словам, в целом бюджетные расходы на такую образовательную трансформацию на 2024-2025 гг. составляют 22,5 млрд грн, что является рекордной суммой.

Согласно данным Госкомстата, по состоянию на начало 2024/25 учебного года в целом в Украине насчитывалось 12,3 тыс. учреждений общего среднего образования.

Вице-премьер Алексей Кулеба добавил, что в реестре поврежденных в стране - более 4 тыс. объектов образования, или более 10% всего фонда таких объектов. Из них восстановлено уже более 10%.

Новости образования:

Как сообщал Главред, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о том, что в Украине с 2027 года старшеклассники будут учиться на год дольше – 12 классов.

Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

Как сообщалось, украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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