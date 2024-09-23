Школьники в Украине будут учиться на год дольше: в МОН назвали причину

В Министерстве образования и науки говорят о сокращении бакалавриата.

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Украинские школьники будут учиться дольше / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о том, что в Украине с 2027 года старшеклассники будут учиться на год дольше – 12 классов.

Как пояснил он во время презентации исследования реформы старшей школы, такие изменения были введены для того, чтобы абитуриенты приходили более подготовленными к университету.

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"Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям мы предполагаем сокращение бакалавриата", – уточнил глава МОН.

Он обратил внимание на то, что в случае выбора профессионального колледжа, ребенок выходит на рынок труда уже с профессией.

"Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению, но вы выходите в университет более подготовленными. И так же, если вы выбрали профессиональный колледж, вы выходите на рынок труда уже с профессией. Поэтому плюс один год и, соответственно, выбор профилей, по которым работаете", – пояснил министр образования.

Что известно о Министерстве образования и науки Украины? Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

Напомним, ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

Как сообщалось, украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

Также Минобразования предлагает заменить полную компенсацию стоимости образования в бюджете грантами. Вместо выделения 100% средств на бюджетное обучение студенты будут получать денежную сумму в соответствии с результатами НМТ. Эта сумма будет установлена в контракте с университетом и будет покрывать часть стоимости обучения.

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