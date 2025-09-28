Укр
"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

Мария Николишин
28 сентября 2025, 15:55
Старт выборам может дать указ президента об отмене военного положения.
'Сигнал от президента': нардеп назвал условие проведения выборов в Украине
Условия проведения выборов в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Сейчас в Украине действует запрет проводить выборы
  • Выборы состоятся после отмены режима военного положения
  • Для проведения выборов необходимо принять новый отдельный закон

На сегодняшний день в Украине действует запрет проводить выборы во время режима военного положения. Об этом сказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV.

По его словам, старт выборам может дать указ президента об отмене этого правового режима, если его поддержит парламент.

"Есть на сегодняшний день четкие запреты - в законе о правовом режиме военного положения - о запрете проведения выборов. Более того, в Конституции есть императивная норма, которую мы не можем изменить, что в случае завершения срока полномочий парламента во время действия правового режима военного положения, его полномочия продолжаются до вступления полномочий Верховной Радой, избранной на первых выборах после отмены правового режима военного положения", - подчеркнул он.

По его мнению, президент Владимир Зеленский, когда говорил о возможности выборов, имел в виду, что после перемирия будет отмена правового режима военного положения и уже потом организация и проведение выборов.

"Сигнал для парламента, который может поступить от президента, это, наверное, указ об отмене правового режима военного положения. Без этого указа, который должен быть утвержден парламентом, и для этого необходимо 226 голосов, никаких избирательных процессов начаться в принципе не может", - сказал Вениславский.

Он также добавил, что для проведения "послевоенных" выборов с соблюдением всех принципов, норм Конституции, избирательного права и международных избирательных стандартов, также необходимо принять новый отдельный закон.

Условия для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в Украине могут состояться выборы, но при условии, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал Главред, работа над законопроектом по выборам в Украине ведется уже длительное время при участии представителей ЦИК и международных партнеров.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что народные депутаты уже неофициально работают над переходным законопроектом, который будет регламентировать проведение первых выборов после завершения боевых действий.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

